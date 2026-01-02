北京史上首場跨年演唱會是她！　劉若英迎重要里程碑

記者蔡琛儀／台北報導

劉若英「飛行日」巡迴演唱會4.0正式飛越百場，於2025年12月31日在北京迎來第104場演出，也是她睽違10年再度與歌迷一起跨年，此次於北京華熙生物潤百顏中心連唱5場，不僅創下同場地連演紀錄，更成為北京史上首次跨年大型演唱會，劉若英再添重要里程碑。

▲劉若英日前在北京開唱。（圖／相信音樂提供）

跨年夜演出特別於晚間9點半開唱，劉若英以象徵嶄新啟程的「飛行羽翼」造型華麗登場，隨後攜手12位舞者，將現場化為繽紛嘉年華。她感性對歌迷說：「謝謝你們選擇跟我們一起跨年，在一年最後的時刻，我們在這裡一起把這一年唱完。」

為跨年場特別更新歌單，劉若英首次演唱〈歲月靜好〉，分享生活中最平凡卻最想守住的幸福；元旦場則加碼〈多傻〉，鼓勵歌迷傾聽內心、按自己的步伐前行，溫柔話語讓現場情緒層層堆疊。

▲劉若英迎來第104場演出。（圖／相信音樂提供）

倒數時刻，劉若英換上「璀璨迎曦裝」，與舞者、樂手繞行四面台齊聲倒數迎接2026年，並驚喜加碼11首KTV組曲，全場大合唱嗨到最高點。她感性表示：「我們在新年的第一秒真的在一起，真好。」將跨年夜定格成最溫暖的飛行記憶。