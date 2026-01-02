ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
直擊／BABYMONSTER才唱兩首！雅賢突道歉：再來一次　超萌失誤全場融化

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團BABYMONSTER由YG打造，成員外貌、實力兼具，出道僅年獲得超高人氣，她們3度來到台灣開唱，2、3日連續兩天在台北小巨蛋與粉絲見面。隨著低空煙火綻放，6位成員Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rora、Chiquita穿著火辣服裝華麗現身，以歌曲〈WE GO UP〉、〈SHEESH〉霸氣登場，Ruka講著中文「新年快樂」拜年，雅賢（Ahyeon）也用流利中文與歌迷打招呼，只是她突然中文卡詞，馬上道歉表示「對不起，重來一次」，全場笑出來。

▲▼ 直擊／BABYMONSTER才唱兩首！雅賢突道歉：再來一次　超萌失誤全場融化。（圖／讀者提供）

▲BABYMONSTER首度攻蛋，單場吸引1.2萬人。（圖／讀者提供）

BABYMONSTER來到台灣開唱，在唱完2首歌後，6位成員分別用流利的英文與誠意中文與粉絲打招呼，Ruka講著中文「新年快樂」，Asa用英文霸氣打招呼「Happy new year我想你們，你們想我嗎？」雅賢緊接著用流利中文表示「大家好，我是雅賢，很開心再次見到你們」，只是她突然卡詞，笑場道歉「對不起，再來一次」，重整情緒後，她大喊「今天也一起製造美好回憶吧」，掀起熱烈尖叫聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年紀最小的泰國成員Chiquita也用軟萌的聲音打招呼「大家好」，第一首歌帶來〈WE GO UP〉，她炒熱氣氛反問「你們喜歡嗎」，全場萬人回以熱烈尖叫聲，雅賢熱情預告：「我們要來唱接下來的歌曲，現在才要開始，大家要跟我們一起嗨起來！」

▲▼ 直擊／BABYMONSTER才唱兩首！雅賢突道歉：再來一次　超萌失誤全場融化。（圖／讀者提供）

▲BABYMONSTER唱完兩首後，雅賢在講中文時失誤，突道歉「再來一次」，超萌失誤全場融化。（圖／讀者提供）

緊接著破億夯曲〈DRIP〉，Asa快嘴秀饒舌，雅賢精彩飆出三段高音震撼小巨蛋，氣氛瞬間推向最高潮，歌迷全程跟著節奏揮舞應援燈。6位成員在舞台上火力全開，唱跳實力與舞台魅力一次爆發，不斷向台下比心、揮手互動回應熱情支持，展現新生代女團的強大氣勢，也為連續兩天的小巨蛋演唱會揭開最熱血的序幕。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。※

BABYMONSTER

【勇敢的人先享受祝福】跨年時他在人海中大喊我生日　101旁路人全幫慶生！

