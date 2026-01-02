ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
邵雨薇喝茫倒吳慷仁懷裡
氣象署「貓貓圖解」寒流到底多冷
韓國民影帝昏迷4天！加護病房過生日
宋羽葤香港健美賽猛操肌　高衩連身泳衣展現好身材

記者葉文正／台北報導

藝人宋羽葤日前在社群平台分享身穿高衩連身泳衣的舞台畫面，紀錄她遠赴香港參加世聯體育UWSG世紀自然職業賽的過程。6歲時因為愛護生命決定吃素的她，以素食者身分參與「經典連身泳裝模特兒組別」，希望透過站上舞台，讓更多人看見：「女性也能在素食飲食中持續訓練、雕塑線條，展現力量與自信。」

▲宋羽葤展現絕佳健美成果。（圖／世聯體育大會提供）

她表示，原本對是否參賽仍在猶豫，但想到若能藉由自己的參與，推廣素食以及女性運動風氣，於是在比賽前最後階段下定決心投入備賽。她在開賽前一個半月開始密集訓練，歷經45天魔鬼備賽期，笑說：「不是在健身，就是在去健身的路上！」最終以素食者身份在經典連身泳裝模特兒組別獲得「UWSG經典連身泳裝模特兒」項目，取得進入職業健美比賽的入場券。

▲宋羽葤展現絕佳健美成果。（圖／世聯體育大會提供）

談到訓練過程，她透露：「前一個月為增肌期，採取三天訓練一天休息的節奏，每次進行約兩小時重量訓練與一小時有氧。」運動量比以往提升三倍，為了讓肌肉生長，蛋白質攝取也相應提高。她坦言：「密集訓練加飲食控制，又夾帶壓力與睡眠不足，讓原本低血壓的我變得容易煩躁；每天起床、面對痠痛的身體，是最大考驗。」但她仍咬牙撐過，認為整個過程是一場修行。談起最難訓練的部位，她自認是屁股，因為穿訓練服時無法準確判斷。

▲宋羽葤展現絕佳健美成果。（圖／世聯體育大會提供）

增肌期後，她在賽前半個月進入減脂階段，脂肪逐漸下降，「從訓練開始到完賽，大概減愛了1.5公斤的脂肪。」她增加有氧，如快走、騎腳踏車、打羽毛球等。她滿意地說：「現在的肩膀線條和手臂三頭肌是我最喜歡的部分。減脂過程身形一定會有所變化，但透過上半身與背部訓練，身體比例與線條更清楚，姿態也比以前更挺、更有力量。」

她強調，吃素與長肌肉並不衝突：「只要攝取足夠的植物性蛋白質，例如豆類、豆腐、豆漿、植物蛋白粉，甚至在蔬菜與堅果裡也能獲得蛋白質。最重要的是心念與持續行動。」她也建議有志參賽的人，備賽期通常最少需四個月以上，飲食、睡眠、訓練三者缺一不可，同時要隨時傾聽身體狀況。

宋羽葤表示，希望藉由自己的參賽經驗，讓更多人看見「植物飲食也能練出力量與線條」，並鼓勵女性勇敢踏入重量訓練與運動領域。日前她亦在「記得愛：星光聖誕夜」演唱會演唱即將推出的新作《黑色太陽》，此曲由FIR阿沁操刀，希望持續把正向能量帶給社會。

這次到香港參加比賽，從小就開始吃素的她，對於香港的素食讚不絕口，「尤其是素食的燒臘叉燒這些都做得非常的像！所以在自助餐裡面還有莊嚴華麗的佛堂裡面吃著素燒臘，真是讓我非常驚艷與衝突的！」而新年即將到來，2026年她希望台灣社會年年吉祥年年平安。

關鍵字

宋羽葤

7分鐘前0

白冰冰重現秀場禮服中空性感秀腰　邢峰「沒看過70歲還這麼騷」

10分鐘前0

張鈞甯新片陸上映打趴《阿凡達3》！　合體男友柯汶利2天狂吸6億

16分鐘前0

北京史上首場跨年演唱會是她！　劉若英迎重要里程碑

19分鐘前0

才看3秒就淚崩！《冠軍之路》破影史紀錄片票房　蔡其昌5刷警告：要帶腸胃藥

26分鐘前0

宋羽葤香港健美賽猛操肌　高衩連身泳衣展現好身材

41分鐘前0

直擊／BABYMONSTER雅賢腿軟慘跌！敬業秒站起來　成員目睹嚇壞

1小時前21

五月天冠佑女兒19歲美成這樣！　離家學音樂...他不捨：希望離我近一點

1小時前31

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！　「合唱火辣正妹」原因超暖

1小時前21

直擊／BABYMONSTER才唱兩首！雅賢突道歉：再來一次　超萌失誤全場融化

2小時前0

陳亞蘭竟要去大港開唱！　破天荒「合作血肉果汁機」

