陳亞蘭竟要去大港開唱！　破天荒「合作血肉果汁機」

記者蔡琛儀／台北報導

距離20周年大港開唱倒數不到三個月，主辦單位選在新年期間連發陣容賀禮，宣布剛在高流完成「建宮蓋廟」演唱會的金曲樂團血肉果汁機，確定再戰大港，更將攜手金鐘得主陳亞蘭合體同台，台式金屬撞上歌仔戲，成為本屆最具話題的「雙金對決」。

血肉果汁機第12度回歸港邊舞台，除刷新自身紀錄外，也預告將首唱新歌，並打造專屬於大港的破格合作，他們表示：「每年的大港都要給觀眾不一樣的驚喜，今年不只是能和國寶級歌手亞蘭姐合作，更會獻上我們的新歌！」陳亞蘭憑著《嘉慶君遊台灣》首次以男性角色奪下金鐘獎，對於首次參加大港開唱也相當期待，是否真的有機會看到「嘉慶君遊大港」？她特別賣關子，更邀請所有戲迷一起來感受這場不同以往的極限演出。

▲▼陳亞蘭將與血肉果汁機在大港開唱同台演出。（圖／出日音樂提供）

此外，綜藝天王陽帆確定與人氣團體怕胖團限定合體，怕胖團坦言受寵若驚，得知陽帆大哥指定要跟我們合作時，實在受寵若驚，過去在網路上看到他精彩的『視覺系』演出，還有多樣台灣電視史重要代表角色，能跟他一起在大港留下歷史一頁，期盼開啟大家塵封內心許久的集體記憶。」

此外，首波名單還包括台語歌王陳以恆、FunkyMo，以及法國金屬團NOVELISTS、日本女子團BAND-MAID等國際卡司；「大港之友」拍謝少年同樣回歸，並邀請PEDRO成員AYUNi D合體登台，20周年陣容火力持續升溫。