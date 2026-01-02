邵雨薇跨年喝茫！「醉倒吳慷仁懷裡」他被拍超甜反應⋯網：很閃

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇與吳慷仁穩定交往多年，感情生活向來保持低調。沒想到，她2日凌晨在社群平台分享跨年夜的照片時，意外看到男友的身影，讓不少粉絲驚喜直呼：「很閃！」

▲吳慷仁搞笑地和跨年前就睡著的邵雨薇合照。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



畫面中，可以先看到邵雨薇和一群朋友跟著節奏舞動身體，玩得不亦樂乎。但當時的她還不知道，將會與跨年的那一秒擦身而過，「不知道是累爆還是醉爆還是跳舞暈爆。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼邵雨薇跨年夜和朋友超嗨跳舞。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



照片中，只見穿著黑衣的邵雨薇在迎接新年的那一刻，正趴在桌上呼呼大睡，一手還握著水瓶。吳慷仁任由女友倒在懷裡的同時，還不忘幽默比YA和睡著的女友合影。

▲邵雨薇和吳慷仁穩定交往多年。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



邵雨薇清醒後發文表示，雖然少了跨年前一小時的回憶，但所幸「還有精彩的兩天」！原來她在新的一年就和一群朋友朝聖蔡依林的演唱會，享受難得的音樂盛宴。

▲▼邵雨薇和朋友朝聖蔡依林的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）

