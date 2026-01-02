直擊／BABYMONSTER雅賢腿軟慘跌！敬業秒站起來　成員目睹嚇壞

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團BABYMONSTER由YG打造，她們3度來到台灣開唱，2、3日連續兩天在台北小巨蛋與粉絲見面。6位成員帶來多首熱門歌曲，還與歌迷玩起互動遊戲，團隊裡的中文擔當雅賢（Ahyeon）擔起主持人之責，以10級中文hold住全場，全程用中文與萬人互動。不過，她在唱到〈HOT SAUCE〉時，高跟鞋太高沒站穩，瞬間跌坐在地上，嚇壞成員，所幸沒有受傷，她則繼續唱完段落，展現敬業精神。

▲BABYMONSTER於2日在小巨蛋開唱。（圖／讀者提供）



BABYMONSTER出道以來首首是金曲，活動從〈WE GO UP〉、〈CLIK CLAK〉、〈BATTER UP〉、〈HOT SAUCE〉等，他們安排了互動遊戲，Ruka、雅賢、Pharita分別抽出粉絲的問題，雅賢從7歲開始學中文，語言等級幾乎是10級實力，她化身主持人，全程以流利中文串場與觀眾互動。

雅賢先開口詢問「我們來一個一個回答問題，Ruka姐姐妳要先回答嗎？」Ruka抽出字卡後，雅賢還幫她唸出中文問題「最近有沒有誇自己的地方？」雅賢語言天才上線，表現優異，她則回答「前幾天在Wervse，Rora有上傳照片，我做了法式巧克力，通常我休息的時候，不太會做這些東西，我下次做給粉絲吃！」全場尖叫聲熱烈。

當雅賢抽到自己的題目時，她先唸出題目「有沒有特別想吃的台灣美食？」她回答「每次來台北的時候，我會後台在鳳梨酥和珍珠奶茶吃，今天特別興奮的事情是後台供餐區有水蜜桃珍珠茶，特別特別好吃。」她與歌迷溝通零距離，講錯遊戲規則時，也可愛喊：「特別難，對不起。」

不過，雅賢在唱到〈HOT SAUCE〉時，因高跟鞋過高沒站穩，瞬間腿軟跌坐在地上，成員目睹意外雖然都嚇到，但她很敬業秒站起來迅速接唱，突發意外嚇壞粉絲，她雖然看起來沒有受傷，但粉絲也希望公司可以注意藝人的造型，注意成員的安全。

▲BABYMONSTER雅賢7歲起學中文，10級實力hold全場。（圖／讀者提供）



帶給粉絲驚喜，在安可出場時，6位成員分成2隊搭上花車繞場，在小巨蛋魚池間與粉絲近距離接觸，Asa還關心「大家丟有拿到球嗎」，全場為之瘋狂、尖叫聲四溢。回到台上後，成員做最後問候，Pharita可愛地先用英文說「我要站在我的老師旁邊」，於是她靠到雅賢身邊，講起中文「很幸福能跟大家見面，今天很開心，謝謝你們今天來看我們，讓我們一起嗨到最後」。

Asa也用中文告白「下次再見」、「愛你們」，接著輪到雅賢發言，成員為她加油喊著「老師」，她害羞開口說：「我今天真的很開心，你們呢？我很想你們，今天跟你們見面真的特別特別特別開心，你們要好好照顧自己、愛自己，新年快樂我愛你們。」Rora先用英文致謝，再切換中文「下次再見」，CHIQUITA稱讚「今天大家真棒啊」。最後帶來二安〈SHEESH〉，下台前，雅賢嘴饞拿著麥克風問「有沒有人特別想吃火鍋呢？我特別想吃火鍋。」逗笑粉絲，為活動畫下句點。