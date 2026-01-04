1月4日星座運勢／巨蟹正偏財佳！射手營銷獲利 天秤可望擴大投資
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：良好工作表現
感情：風趣幽默開朗
財運：控制購物慾望
幸運色：胭脂紅
貴人：獅子
小人：射手
雙子座 ♊
工作：帶動大家情緒
感情：兩方情同意合
財運：金錢收支平衡
幸運色：鉻綠
貴人：雙魚
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：計劃大膽執行
感情：趁機表露心跡
財運：可望擴大投資
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：成功得成就感
感情：為人好評不斷
財運：儲蓄不斷增加
幸運色：奶油色
貴人：處女
小人：水瓶
金牛座 ♉
工作：保持清醒頭腦
感情：喜歡相親對象
財運：薪資加薪有旺
幸運色：山茶紅
貴人：天秤
小人：金牛
處女座 ♍
工作：幽默風趣開朗
感情：有氣質吸引力
財運：金錢周轉順利
幸運色：午夜藍
貴人：魔羯
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：心態平和友善
感情：人際關係熱絡
財運：正偏財運勢佳
幸運色：猩紅色
貴人：金牛
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：真心展現誠意
感情：擦出愛情火花
財運：適合大筆買賣
幸運色：天藍
貴人：水瓶
小人：牡羊
雙魚座 ♓
工作：意料驚喜發生
感情：獲得女性貴人
財運：錢滾錢獲利快
幸運色：鹿皮鞋色
貴人：天蠍
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：投資公益事業
感情：自然大方好感
財運：主動向外開發
幸運色：硬木色
貴人：射手
小人：處女
獅子座 ♌
工作：勇於開拓業務
感情：易被異性關心
財運：積蓄豐厚不斷
幸運色：亮金菊黃
貴人：巨蟹
小人：天秤
射手座 ♐
工作：大家一起公益
感情：表現大方俐落
財運：營銷獲利有望
幸運色：亮珊瑚色
貴人：雙子
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
