《櫻桃魔法》女星宣布結婚！　老公是「184公分男神」曾來台拍片

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星佐藤玲31日宣布結婚！她因演出《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（簡稱：櫻桃魔法）的「藤崎希」一角被台灣觀眾熟知，在2025最後一天傳出結婚喜訊，對象是大4歲男星大野拓朗。

▲《櫻桃魔法》佐藤玲宣布結婚！老公是大4歲男星大野拓朗。（圖／翻攝自IG、記者黃克翔攝）

大野拓朗以親筆信發表結婚喜訊：「非常抱歉以個人私事打擾大家，但在此向各位報告，我與佐藤玲小姐結婚了。」他入行15年感謝粉絲以及相關人士支持，「迎來人生的新階段，今後將更加努力，以誠摯的態度面對每一份工作，作為演員以及一個人不斷成長。希望大家能夠繼續給予溫暖的支持。」他現年37歲，身高184公分，戲劇代表作包括《詐欺遊戲》、《高台家的人們》，並曾來台演出YTR三原慧悟執導的電影《再一次，台灣見》等。

▲大野拓朗（左）曾主演三原慧悟執導的電影《再一次，台灣見》。（圖／記者黃克翔攝）



▲大野拓朗親筆信宣布結婚。（圖／翻攝自IG）



佐藤玲同樣也以親筆信報喜：「除了作為演員的活動外，近年來我也跨足了製作人領域，在此期間，得到了大家的溫暖聲援與指導，深表感謝。即將迎接全新的生活，但我會更加努力，以誠摯的態度投入於作品創作及表現的探索。」而她過去在《櫻桃魔法》飾演暗中力挺主角CP的女同事，深獲觀眾喜愛，該劇編劇吉田惠里香也在第一時間留言「恭喜」，表達祝賀之意。

▲佐藤玲親筆信報喜。（圖／翻攝自IG）