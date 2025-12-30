唐從聖跑馬遭夾腳拖弟超車　崩潰喊「根本羞辱」網驚：他是專業的

記者蔡宜芳／綜合報導

男星唐從聖熱衷跑馬拉松，更連續兩年都參加富邦台北馬拉松。他29日曬出一段比賽中的影片，透露自己被一個穿著超隨興的少年「超車」，搞笑直說：「家裡有這種小孩子請注意，以後不要讓他來參加路跑～」結果反倒被網友發現「小孩超專業」。

▲唐從聖再度參戰台北馬拉松。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

在唐從聖曬出的影片中，一名少年穿著夾腳拖，混在成人中跑步，而且還跑得比唐從聖前面不少。唐從聖幽默說道：「一副出門買醬油的態度，還跑出這種超英趕美的速度，對大人根本就是一種羞辱，讓被超車的我感到無助。」唐從聖還透露，在距離終點只剩兩公里時，自己已經累到快抽筋跟嘔吐，但那名少年居然還有體力衝刺加速，讓他覺得不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐從聖被穿夾腳拖的少年超車。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

唐從聖的貼文發出後，網友紛紛笑說「傷害不大，但侮辱性極強」、「有沒有可能他真的是要去買醬油的」、「他還沒穿襪子耶，難怪你創傷這麼大」，也有不少跑友指出「那個是跑步專用的Y拖啦！或許他跑步態度隨便，但是跑鞋是專業的」、「其實穿夾腳拖的都很會跑」。