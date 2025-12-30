曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，女星陳美鳳在得知此事後，悲痛地在社群發文哀悼。

▲陳美鳳曾邀曹西平上《美鳳有約》。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

陳美鳳透露自己是在早上外出工作的途中意外看到曹西平過世的消息，當下受到的衝擊之大，讓她心裡真的一揪，甚至難過到有點不敢點開新聞，去確認這殘酷的事實。在平復情緒後，陳美鳳不禁回想，兩人過去在秀場時期的點點滴滴，當時兩人常常被安排在同檔演出，曹西平在舞台上的爆發力，至今仍讓她印象深刻，「總是載歌載舞、魅力十足。」

▲陳美鳳PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳MeiFen）

隨著彼此在不同領域各忙各的，陳美鳳表示偶爾仍會遇到曹西平。她感性地提到，多年前曹西平在西門町開飾品店時，她就一直鼓勵他要堅持下去，就連展店至台中時，自己也特地去看對方。在陳美鳳眼中，曹西平是一位個性直爽、善良又孝順，且總不願麻煩別人的人，同時也很照顧後輩。如今曹西平猝逝，陳美鳳在文末感嘆：「一早到現在心情還是很難過，我想~珍惜當下~真的是我們現在能做的事！我們會永遠記得曹西平帶來的歡笑。」