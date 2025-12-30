直擊／人氣男團唱跨年熱爆！無袖現台南　隊長笑喊：下飛機就脫了

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
直擊／ALL(H)OURS唱跨年熱爆！無袖現台南　隊長笑喊：下飛機就脫了

記者吳睿慈／台南報導

南韓新生代男團ALL(H)OURS出道近2年，31日即將站上台南跨年大舞台，Youmin表示「我們找去年俊昊前輩的影片，居然現場有25萬觀眾到場，看到畫面讓我們想要來到台南」，希望帶著滿滿的能量上舞台演出。而台灣天氣與首爾溫度截然相反，隊長Kunho透露一下飛機就熱到脫了，感受到滿滿台南的熱氣。

▲▼直擊／ALL(H)OURS唱跨年熱爆！無袖現台南　隊長笑喊：下飛機就脫了。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲ALL(H)OURS台南唱跨年穿無袖。（圖／COME ON JKSSP提供）

ALL(H)OURS過去數度訪台，但首度來到台南跨年，尤其是天氣讓他們感到台灣的熱氣，Kunho直呼：「我在韓國出發的時候是穿帽T，裡面還有刷毛，但剛剛一下飛機就脫了！」Masami、Youmin穿著無袖現身，展現好身材，Kunho笑喊：「覺得太熱了，感受到台南很熱情的氣息。」

來到熱情的台南，成員特地用中文自我介紹，由Masami起自我介紹自己是「大阪美男」、漫撕男Minje、性感狼人Xayden、漂亮隊長Kunho、能量棒Youmin、黃金忙內ON:N、氣氛擔當Hyunbin，他們現場也吃起果乾與果汁。

▲▼直擊／ALL(H)OURS唱跨年熱爆！無袖現台南　隊長笑喊：下飛機就脫了。（圖／COME ON JKSSP提供）

▲ALL(H)OURS要吃爆台南水果。（圖／COME ON JKSSP提供）

Kunho透露7月時收到市長送的芒果，「我們真的吃很開心，原來台南水果這麼好吃，我們要來吃很多水果，還有我個人很喜歡吃水果，尤其是喜歡西瓜，比起吃飯我更喜歡吃西瓜，會不會有贏過西瓜的水果出現，我很期待。」誓言要吃爆台南。

