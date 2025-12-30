東京影后穿薄絲襪「跪到流血」膝蓋破了！　拍戲敬業過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

由國際獲獎名導朱岩蘭執導的勵志電影《空姐復仇記》，昨（29）日於台北鉅星匯國際宴會廳盛大舉辦殺青宴。該片集結李維維、劉倩妏、廖家儀、陳尚澤、王自強等實力派陣容，目前已進入最後特效階段，並正式宣布將於2026年2月底春天上映。

▲《空姐復仇記》舉辦殺青宴。（圖／民視提供）

第一次跨足幕後擔綱製片的廖家儀，坦言過程充滿挑戰，除了要掌控預算，最感動的就是獲得好朋友們的全力相挺。她在現場特別介紹好姊妹何妤玟、李維維，笑稱三人有奇妙的共通點「我發現妤玟跟維維還有我，除了年紀差不多，還有一個共通點，就是我們私下都是非常喜歡跳舞的人！」

這份私下的好交情，讓拍戲現場充滿默契，廖家儀感性表示，能在自己的首部製作作品中與好姊妹同台，是極為特別且珍貴的經歷。除了資深演員坐鎮，此次主演更有東京影后劉倩妏跨刀助陣。她在殺青宴現場開心地展示剛剛拿到的CPR證書，展現劇組要求的專業訓練。

不過，拍攝過程也讓她吃足苦頭，劉倩妏回憶一場在機艙內需要長時間跪地的戲碼，讓她受傷不輕「因為我們穿的絲襪都很薄，那一場戲跪到膝蓋都流血了。」一旁的資深演員王自強也補充，當時看到劉倩妏跪到流血仍堅持完成拍攝，展現了專業演員的拼勁，令全劇組印象深刻。

導演朱岩蘭曾以《老娘就要這麼活》、《一起一起》橫掃國內外19座大獎，這次新作《空姐復仇記》同樣聚焦女性生命書寫。故事描述一名遭到不當解雇的空服員「若蘭」，如何在人生低潮中透過自我修復展開「溫柔復仇」。朱岩蘭表示，這部作品是許多台灣女性與勞工的縮影，希望能透過大銀幕傳遞正向能量。

隨著殺青宴畫下句點，劇組將全力投入後期製作，確保明年春天能以最高品質與觀眾見面。這部融合笑聲、淚水與女性堅毅韌性的國片，已成為明年春季影壇最受期待的作品之一。

