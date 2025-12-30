張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

記者王靖淳／綜合報導

八點檔男星張捷日前宣布成為房仲，今（30）日發文透露自己被客人投訴爽約，不過他無奈表示與對方根本沒約，貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。為此，老婆夏如芝也心疼發聲了！

▲夏如芝、張捷2020年結婚。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

夏如芝特別透過社群限動發文，語重心長地寫下：「希望大家都可以尊重服務業，服務業真的很辛苦。」針對老公這次被客人投訴，她強調，自己始終相信絕大多數投身於此的朋友，都是抱持著辛勤工作的態度，並且一定都非常努力認真的希望達到大家心中最滿意的目標，同時也直言：「大家都是人，大家都是出來工作的！」

▲夏如芝心疼老公被客訴。（圖／翻攝自Instagram／cherryhsia）

最後，夏如芝也在文末呼籲：「你的客氣與感謝，會讓為您服務的人更有動力也更用心服務喔，服務業的大家加油！你們辛苦了！」此前，張捷發文透露，有客人到總公司投訴他爽約，甚至強硬要求他必須當面道歉，為此他無奈表示，經過這次事件，讓他深刻體會到「服務業真的不容易」，因此他也在文末呼籲「希望我們都能善良以對、彼此尊重。」