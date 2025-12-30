演藝圈第一個朋友！曹西平5年前淚別羅霈穎！他也猝逝家中　網：天堂相聚了

記者孟育民／台北報導

資深藝人 曹西平（四哥）於 29 日深夜 10 點多被發現陳屍家中，享壽66歲。其乾兒子對外證實，表示「四哥是睡著離開的，沒有病痛」，消息曝光後，令外界哀痛不已。曹西平出道逾40年，過去與已故藝人羅霈穎被稱為演藝圈的「千年老妖」，兩人更是演藝訓練班的同班同學。如今兩位資深藝人先後在家中辭世，也讓不少網友感傷留言：「你們在天堂相聚了。」

▲▼羅霈穎是曹西平演藝圈第一個朋友，當年曹西平現身她告別式痛哭。（圖／資料照、翻攝羅霈穎臉書）

人稱「東區羅姐」的羅霈穎，2020年8月於家中辭世，享年59歲，被發現時身上已有屍斑，明顯死亡多時。當時得知噩耗的曹西平悲痛表示：「很想罵羅妹妹……千年老妖怪妳醒過來啊！妳不是要禍害千年嗎？起來啊！千年老妖怎麼可能睡著走了……不敢相信，無法接受。」

▲曹西平和羅霈穎交情頗深，曾在有難時受對方照顧。（圖／翻攝自曹西平臉書）



曹西平當年出席羅霈穎告別式時更難掩情緒淚崩，難受表示：「羅妹妹是我在演藝圈認識的第一個朋友，我跟她還有于楓是演員訓練班同班同學，我常常都說，妳是我們演藝圈，我們班上最騷的同學，但大家還是開心送羅妹妹，沒有幾個藝人比她精彩了，吃得好、住得好、開得好，環遊世界，到最後也是很漂亮地走。」如今畫面再看，也讓外界感傷不已。