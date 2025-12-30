蔡依林唱一半快哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

▲ 蔡依林大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，唱到「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」篇章時，只見她以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，化身「金紗女伶」，一連飆唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉，經典組曲讓全場聽得如癡如醉，唱到〈第三人稱〉時，她更罕見走下舞台與觀眾握手，瞬間引爆現場暴動被團團包圍。

蔡依林唱完〈玫瑰少年〉後，她感性笑說：「大家好嗎？感覺好久沒看到大家了，是彩排過後第一次迎接來賓的感覺，你們呢？距離上一次演唱會6年了，有沒有覺得很誇張？」她喊話台下4萬粉絲：「來我演唱會就是大大的流汗，盡情的歡唱，這場地很大，我需要更洪亮的聲音。」而新年將至，她也笑說：「今天上班辛苦了，準備要放假了，我會陪你們度過2025的最後一天。」

蔡依林接著再以組曲〈第三人稱〉、〈天空〉、〈假裝〉、〈檸檬草的味道〉，掀起全場大合唱，歌迷紛紛引吭高歌，氣氛沸騰不已，她也再度嗨喊：「我要看你們哪一天唱的最大聲，這段是我唯一能夠清楚聽到你們的聲音。」全場也回以尖叫聲，見到歌迷都跟著大合唱，她感動說：「剛才你們把我唱哭了。」

