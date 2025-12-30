《瘋神》班底揭「曹西平罵醜八怪原因」　私下對話曝：善良的前輩

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，昔節目《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）在得知此事後，悲痛地在社群發文哀悼。

▲香蕉PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

香蕉悲痛表示，完全「不敢置信曹大哥不在了」，並回憶起過年期間曾和家人一同前往曹西平位於台中的飾品店探班，那段充滿歡笑的打鬧時光如今已成絕響。香蕉透露，過去曾在節目後台遇過曹西平一次，當時雙方不熟，僅有點頭之交，因此他一直抱持著「我不熟識前輩他也不認識我」的認知。

沒想到當天香蕉一踏進店裡，曹西平立刻大聲喊出：「嗶嗶嗶！醜八怪！我知道你啊」。這突如其來的震撼教育，讓香蕉當下愣住，還真的以為自己被嫌棄「真的是醜八怪」，嚇得不敢亂講話，殊不知這正是曹西平獨特且充滿溫度的打招呼方式。

香蕉透露當天在店內與曹西平一聊就是半個多小時，讓他驚訝的是，曹西平不僅認識他，而且是長期關注，對於他結婚成家、與歌手李炳輝大哥的各種互動，甚至是每次工作後的紀錄，曹西平都如數家珍且非常支持，甚至還語重心長地對著他叮嚀不下三次，讓他深受感動。面對前輩的離去，香蕉在文末祈願「善良的前輩，願沒有任何病痛，真心希望在彼端，一樣自在做自己。」