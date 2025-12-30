NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓31歲男星孔明曾演出過《獨酒男女》、《紅天機》等劇，是觀眾所熟知的帥哥演員，也是NCT成員道英的哥哥。他30日驚爆因突發性失聰緊急住院，也臨時中斷了拍戲行程，狀況引發關注。

▲孔明是道英的親哥哥。（圖／翻攝自Instagram／0myoung_0526）

綜合韓媒報導，孔明在30日原定參與tvN新劇《隱祕的監察》的拍攝，卻出現突如其來的聽力異常與暈眩症狀，經醫師評估後決定暫停工作專心休養，對此，劇組也配合調整拍攝進度。

突發性失聰的病徵為在沒有特別原因下，於2至3日內突然喪失聽力，通常與聽神經傳導異常、壓力太大有關，狀況來得又急又快。對於孔明的狀況，其所屬經紀公司SARAM娛樂表示：「孔明因暈眩接受了醫院治療，目前正在恢復中，預計於本週內回歸拍攝現場。」請外界不必過度擔心。

▲孔明驚傳身體健康亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／0myoung_0526）

孔明自2023年6月退伍後，演藝活動相當活躍，今年已接連出演TVING《我死的一週前》、Netflix《捲捲初戀》等作品。待《隱祕的監察》拍攝告一段落後，他也將投入MBC新劇《你的球場》，可以說是行程滿檔。