金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

▲蔡依林大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）



記者翁子涵／台北報導

天后蔡依林「PLEASURE」世界巡迴演唱會，今晚（30日）首場在台北大巨蛋登場，豪砸9億台幣打造JOLIN大巨蛋「愉悅宇宙」，JOLIN在演唱會中搖身一變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出在大巨蛋，打造超狂震撼視覺感官，光巨型道具部分就斥資1億7千萬，絲毫不手軟。

▲▼ 蔡依林開場巨型公牛繞場 。（圖／凌時差提供）



JOLIN《PLEASURE》全新巡演團隊把「人間樂園」的精神及「愉悅宇宙」意念全面實體化，舉凡硬體舞台、視覺特效、服裝造型皆以超高國際級規格打造，最燒錢的莫過於依據每個故事橋段打造的各類巨型擬真道具，當中又以多種大型奇幻混種異獸最為「吸睛」，包含開章映入眼簾的「慶典公牛」、擔任愉悅之母「坐騎」繞場的「慾望巨蟒」及「彩翼飛馬」，以及象徵貪慾的「貪婪金豬」、夢幻蝴蝶海馬、可愛的長頸馴鹿與象鼻魚等，猶如進入大型萬獸派對般驚奇連連。

▲▼蔡依林連換七套造型。（圖／凌時差提供）



此外，搭配每個章節主題所設計的「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」、七層樓高「愉悅之女」等各種大型奇幻裝置，以及形形色色的道具，其細膩程度猶如藝術瑰寶般精美，完美呈現JOLIN這次演唱會的概念及整體性，而多達30種舞台巨型道具穿梭其中，更創近期演唱會之最。

