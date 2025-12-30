陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸24歲男星靈超在2018年因參加選秀節目《偶像練習生》走紅，同年以男團ONER的身分出道。他30日被傳出在高鐵站毆打粉絲、摔爛對方手機，掀起網友議論，其經紀公司也在稍早做出回應。

▲靈超因《偶像練習生》走紅。（圖／翻攝自微博／靈超DIDI）

靈超30日被流出現身高鐵站時，突然揮開其中一名粉絲的手機，接著突然抓住對方的手和帽子，而該粉絲則因重心不穩跌倒在地。一旁工作人員在看見後，上前將靈超拉開，避免衝突升溫。在第二段影片中，靈超的座車停在停車場中，他突然打開車門，抓住站在車門口拍攝的粉絲，並從對方手中搶過手機、將手機甩向遠處，隨後便回到車上。

▲▼靈超在高鐵站和粉絲起衝突。（圖／翻攝自微博）

影片傳開後，網友各有不同看法。有人認為「公眾人物直接這樣打人真的好嗎」、「私生確實怎麼被對待都不為過，不過靈超感覺也確實不像成年人的行為方式」、「難評，動手前沒想過自己是公眾人物嗎」，也有網友表示「私生至今還這麼猖獗原因，你猜會不會是報警沒用呢」、「第一次手都給打開了，結果還是繼續伸過來貼臉拍...應該是這樣才被激怒了吧」，引發熱烈議論。

對此，靈超的經紀公司回應表示，影片中的「粉絲」其實是長期騷擾的私生飯（過度侵入藝人私生活的極端粉絲），靈超只有搶對方手機並摔壞螢幕的行為，但沒有其他肢體暴力，目前雙方已就手機損壞一事進行賠償協商。