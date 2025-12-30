吳慷仁曾組團曹西平！翻閱珍藏合照　「謝謝您帶給大家的一切」

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人曹西平於29日深夜辭世，享壽66歲，消息曝光後震撼演藝圈，不少藝人與後輩紛紛在社群發文悼念，回憶與曹西平共事的點滴，感謝他一路以來帶給觀眾的歡笑與陪伴。

演員吳慷仁30日在社群發文，透露自己曾與曹西平合作拍攝《台北愛情捷運》系列之一《鮮肉老爸》，兩人不僅在劇中合唱曹西平的經典歌曲〈野性的青春〉，還一起排舞、拍攝MV，甚至笑稱當時組成團體「奶油起司」。

▲曹西平和吳慷仁曾組團。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳慷仁Kang Ren Wu）



吳慷仁坦言，自己曾跟朋友提到這段經歷，對方還以為他在開玩笑，但他一直把這段回憶放在心裡。文中他也提到排練舞蹈時被曹西平念「肢體僵硬」，讓他忍不住自嘲跟曹西平相比「簡直像台機器人沒上油」，字裡行間滿是懷念與敬意。

吳慷仁感性表示，「有幸能和曹西平大哥一起工作、一起唱歌跳舞」，並感謝對方帶給大家的一切，會好好記得那段一起拍攝的時光，也特別提到自己至今仍留著當時拍攝的道具照，作為紀念。

▲▼吳慷仁分享與曹西平的回憶。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳慷仁Kang Ren Wu）



歌手陳思安同樣在30日發文哀悼，直呼「我和大家一樣震驚！太無常了！」她提到自己每天都會關注曹西平的發文，從演藝圈紀實到時事評論、社會關懷，甚至料理與糕點分享，像是「寫日記一樣」陪伴著大家，如今卻再也看不到，讓她難過落淚。陳思安也替曹西平平反，指出外界常覺得他很兇、節目上嗶嗶嗶罵人「醜八怪」，但私底下其實親切又感性。她特別提到自己一直記得曹西平的一句話：「有多少錢就過多少錢的日子」，認為對方留下許多值得後輩學習的語錄與人生態度。

陳思安感謝曹西平一直以來對她的鼓勵，表示他同台時總會給後輩亮點，更盛讚曹西平「永遠的大明星，有魅力、有實力、有原則，不斷精進，大小通吃，從古至今縱橫藝界，非常了不起」，最後也以「再見了四哥」道別，並祝福他能飛向屬於自己的所在，不再孤獨、得到自由與解脫。

▲ 陳思安悼念曹西平。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳思安 Suann Chen）