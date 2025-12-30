郭彥均昔「收工被曹西平追著跑」　揭私下暖舉：無私分享給我

記者王靖淳／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）昨（29）日深夜被發現在住家猝逝，享壽66歲，消息曝光後震驚各界。為此，藝人郭彥均在得知此事後，也悲痛地在社群上發文悼念。

▲郭彥均PO文悼念曹西平。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

郭彥均感性地回顧他眼中的曹西平，形容對方是一位「沒有心機、熱情、簡單」的真性情前輩，更直言曹西平是個「心裡不藏事情」的人。面對這位資深前輩驟然離世，郭彥均心中滿是遺憾，並在文中祈願曹西平能放下世間紛擾，「一路好走」。

郭彥均也在文中分享一段與曹西平過往的私下互動，他回憶道，「當年我們一起出外景的時候」，在錄影空檔閒聊時，他注意到曹西平臉上的配飾非常有型，於是隨口稱讚了一句：「曹大哥你的眼鏡好好看喔！」當時曹西平聽聞後，還開心地回應：「真的嗎？我自己也很喜歡。」

原以為這只是平凡的閒聊，沒想到在當天錄影收工後，發生了讓郭彥均意想不到的一幕。他透露，曹西平竟然為了這件事「突然追著我跑」，急急忙忙地叫住他，只為了將那副剛被稱讚過的墨鏡親手送給他。面對這個突如其來的舉動，讓當時身為後輩的郭彥均感到受寵若驚，「簡單的一句話他就把他喜歡的東西，無私的分享給我這是我認識的曹大哥。」