曹西平已交代後事「3細節曝光」！淚謝乾兒子：陪我度過人生最後一里路

曹西平生前曾在《11點熱吵店》有感而發地說，之所以邀請乾兒子 Jeremy與其女友搬來同住，背後藏著對獨居意外的深刻恐懼，「我很多朋友就是這樣，一個人在家裡突然就走了，我很怕。」

▲曹西平害怕離世前是一個人的狀態。



為了換取「每天起床都有看到人」的溫暖，即便要包辦洗衣服、倒垃圾等所有家事，曹西平也甘之如飴。他當時也在節目中表示，早已向 Jeremy交代好後事，「有一天我走的時候，所有東西你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰，我很謝謝你們兩位陪我度過我人生最後的一里路。」

▲曹西平交代後事的3個細節。



在螢幕前總是犀利毒舌的曹西平，私下對待晚輩卻極致呵護。據乾兒子Jeremy透露，曹西平不僅會在颳風下雨時，拿錢給Jeremy的女友，叮嚀對方搭計程車以策安全，更會親自下廚準備晚輩愛吃的家常菜。

▲Jeremy曾錄影片謝謝曹西平。



更感人的是，由於Jeremy的手部皮膚碰到清潔劑容易脫皮，曹西平心疼之餘，竟主動包辦家裡所有的洗碗、洗衣甚至洗襪子等瑣事，絕不讓晚輩動手。對此，曹西平曾感性地說，即便這些家事都是他在做，但只要每天早上能看到這對「視如家人」的晚輩，他就很開心。

▲▼曹西平很感謝Jeremy與其女友願意搬過來跟他同住。



曹西平與乾兒子Jeremy的情誼，始於他在人生谷底、身無分文的時候。他回憶，當時還很年輕的Jeremy不僅不離不棄，更體諒地說「沒關係曹大哥，等你出來上電視再給我們錢」，這份超越年齡與血緣的情義讓他深受感動。