《來電50》戰友走了！何篤霖驚知曹西平逝…直播泛淚：生命像列車

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜傳出在三重住處離世，享壽66歲，震驚演藝圈。主持人何篤霖30日在溫哥華開直播，從網友留言得知噩耗，強忍情緒發聲回應：「生命就像列車。」

▲曹西平離世震驚各界。（圖／翻攝自臉書）

何篤霖與郭靜純、曹西平曾共同主持經典節目《來電50》。他2018年出席理財活動時，透露因曹西平的一句話決定存錢買房。當時他以歌手出道，第一張唱片銷量不錯，收入漸增之際，曹西平直言提醒：「你以為你能當一輩子偶像嗎？萬一以後沒工作、老了沒錢，你要住哪裡？」而這番話讓他頓時警覺，從此養成存錢置產的習慣，多年後成為坐擁幾棟房產也小有資產的包租公，且依舊過著節儉的生活。

而何篤霖近期在溫哥華，台灣時間30日一早開直播時，從粉絲口中得知曹西平離世，儘管強忍悲傷情緒仍一度泛淚。身為「I人」的他坦言，平時並不習慣直接宣洩情緒，需要時間慢慢消化這場變故。他感性形容「生命就像列車」，並說道：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像列車，下車就掰掰了」。他也感嘆大家最終都會下車，但仍衷心希望好友們能注意健康，平平安安地一起玩久一點，「大家一起晚一點下車」。

▲何篤霖直播中一度泛淚。（圖／翻攝自臉書）

面對人生無常，何篤霖在直播中分享了現在的心願，大至世界和平，小至希望自己與家人都平安健康。他與郭靜純共同主持《命運好好玩》多年，認為這位多年好友可能還不知道曹西平離世的消息。何篤霖表示，在結束直播後會主動聯繫郭靜純並告知此事。