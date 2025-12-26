泰國「醫學院天菜」來了！Gorn大銀幕首作《愛的戀習生》　一月初確定來台

記者蕭采薇／台北報導

泰國男團PROXIE人氣成員Gorn要來台灣了！擁有「醫學院學霸」背景的他，確定將於1月8日旋風訪台，為主演電影《愛的戀習生》宣傳。他在片中飾演高冷校草，不僅大方放送精實胸膛，更將上演一場讓全校心動的三角戀，要粉絲在戲院裡感受滿滿的粉紅泡泡。

▲泰國男團PROXIE成員Gorn，將於一月初旋風訪台，為《愛的戀習生》上映暖身。（圖／原創娛樂提供）

Gorn戲外是不折不扣的高材生，這次首度跨國主演電影，將自己身為偶像的經驗融入角色，飾演外冷內熱的人氣男神「Sky」。片中他尺度大開，不吝展現精實好身材，與女主角許紫柔有多場親密互動，讓粉絲看得臉紅心跳。

▲Gorn 在片中大方秀精實身材，與女主角許紫柔有多場親密互動。（圖／原創娛樂提供）

電影改編自熱播影集《K-DOL 愛心增加學院》，聚焦網紅世代的校園生活。片中Gorn將與「清新型男」于常祐正面交鋒，一邊是霸氣高冷的學長，一邊是溫柔體貼的「犬系暖男」小蟹，兩大男神上演「愛情選邊站」，截然不同的魅力也讓觀眾陷入選擇困難。

▲《愛的戀習生》呈現自媒體時代青春群像，引發Z世代族群熱烈討論。（圖／原創娛樂提供）

為了回應台灣粉絲熱情，Gorn確定出席1月8日的特別場放映活動。屆時他將與許紫柔、于常祐、ANITA、以及女團babyMINT成員粼粼、夏菈等超人氣KOL演員「久違合體」，重現片中青春群像。《愛的戀習生》將於1月30日全台上映。