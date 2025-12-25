男團Ozone不閃兵！　確定明年1月陸續入伍：人生每個階段該經歷的事

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone自明年1月起，除確定免役的文廷外，子翔、哲言、佳辰、煥鈞與祖安5人將陸續入伍，暫別舞台履行兵役義務。成員們也直言，希望趁這段時間好好休息、充電，完成該盡的責任後，能以更完整的狀態再度合體回歸。

▲Ozone明年一月將陸續入伍服役。（圖／索尼提供）

為了在入伍前與一路支持的粉絲好好道別，Ozone特別舉辦2026「我愛你們」簽唱會，並推出全新周邊商品「我愛你們」珍藏證件照，以實體相紙形式，記錄六位成員此刻的模樣，成為入伍前全員合體的重要紀念。

此次證件照嘗試三款全新造型，包括運動服、背心與迷彩時裝，其中背心造型更被成員笑稱是「福利大放送」。煥鈞坦言拍攝時有些不自在，祖安則放開嘗試搞怪表情，佳辰、哲言與子翔也在彼此起鬨下，拍出與以往截然不同的證件照氛圍。

▲Ozone推出珍藏證件照。（圖／索尼提供）

談到即將入伍的心情，子翔希望團員都能平安歸來、不受傷，之後再一起出發；佳辰和子翔將一起入伍，「希望我們可以成為同學，也抱著期待的心情，去體驗人生每一個階段該經歷的事。」負責留守的文廷希望成員們平安健康回來，他說：「即使自己一個人的時候，我也會在心裡惦記著你們，這段時間我會把大家的份一起努力。」