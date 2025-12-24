林頤原老婆獻聲閃瞎歌迷！　「與阿夜同款3刺青」親揭背後意義

▲ 林頤原Euan 舉辦限定音樂分享會。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林頤原Euan推出首張全台語創作專輯《鼓仔燈》，日前舉辦限定音樂分享會，過程中他不時穿插彈唱，抱起吉他演唱〈那天〉、〈鼓仔燈〉等作品，專輯同名曲〈鼓仔燈〉，源自林頤原離鄉追夢時的迷惘與抉擇，他回憶，大學畢業後曾有一段時間對未來感到徬徨，直到某天接到阿夜的一通電話邀請他加入TRASH，林頤原當下便做出決定，立刻向原本準備就職的公司老闆辭職，全心投入樂團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 林頤原Euan分享自己生命歷程。（圖／華納音樂提供）



他笑說：「結果就這樣十二年過去了，我還一直在玩樂團到現在。」直言如今看來沒有白費，他分享每次走進市區，通往天后宮的長排燈籠總讓他產生「回家了」的感覺，成為他心中重要的慰藉與平靜象徵，而收尾曲〈紅毯〉更是專輯的一大亮點，歌曲中的女聲由甫新婚的太太親自獻聲，這也是兩人首次在同一首作品中合唱，極具紀念意義。

談到這首歌，林頤原分享自己很喜歡「故事都有好結局」的想像，就像童話裡王子與公主最終能幸福地走下去，也是他對人生與感情的期許。因此特別將〈紅毯〉放在專輯最後，希望所有聽到這首歌的人，都能有種「參與了一場婚禮」的感覺，「就像勇者完成冒險之後，回到心愛的人身邊，迎來一個很完整的 happy ending。」他也笑說希望大家能在這首歌裡，感受到那份真實而踏實的幸福。

林頤原也開放現場觀眾提問，其中有歌迷好奇他身上刺青的意義，他回應因為喜歡書法，於是將「天地」與「生死」的變體字分別刺在左右胸口，象徵「天地與生死都掌握在自己身上」，脖子上的刺青則是「TRASH」的logo；腿部的刺青，則記錄著他與TRASH夥伴阿夜一路走來的情誼與冒險。他自曝：「我跟阿夜共同經歷過很多事情，所以我們有三個一模一樣的刺青，分別刺在脖子、左腳跟與右腳踝。」這些刺青都各自承載不同意義，記錄他在人生與創作路上的重要片段與信念。

