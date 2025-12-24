八點檔女星婚後遭婆婆逼喝「生子偏方」暈倒　戲中老公反應曝光！

記者黃庠棻／台北報導

台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》何宜珊飾演的「春燕」婚後肚皮始終沒有動靜，和飾演「婆婆」的陳婉婷之間，越來越多磨擦，讓許多觀眾都心疼春燕的遭遇。

▲何宜珊在《寶島西米樂 守護》與婆婆陳婉婷發生摩擦。（圖／台視提供）

劇中婆婆深信生子偏方，堅持要春燕喝下湯藥；王盈凱飾演的老公「大川」為了護妻，偷偷將藥丟掉，卻又被母親撿回來，母子因此爆發激烈衝突，混亂之中「春燕」情緒過於激動當場昏倒，大川見狀立刻將她抱起送醫，場面一度失控。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳婉婷排戲時，忍不住輕搥了王盈凱一拳，笑說「我真的忍不住耶，實在太想打他了！」她也直言，婆婆之所以會討厭媳婦，很多時候其實都是兒子害的。洪淇飾演的表妹也在一旁吐槽「表哥都沒有處理好，所以每次春燕都跑來找我，到底是誰的老婆？」

▲何宜珊在《寶島西米樂 守護》與婆婆陳婉婷發生摩擦。（圖／台視提供）

何宜珊則以「過來人」身分勸世，直言老公真的要慎選，但也替劇中老公平反「大川還是有優點，他有抱住我，沒有讓我直接摔到地上。」這一抱也讓陳婉婷拍完後鬆了一口氣，她坦言當下其實很緊張「我真的有驚恐，因為王盈凱抱起來的瞬間，看起來有點吃力。」何宜珊聽完後知後覺，一臉驚恐反問「真的假的？」

王盈凱則透露，來回抱了好幾次後，手真的開始覺得有點痠，但還是對何宜珊說「妳這次有比較輕耶！」何宜珊聽了沒好氣回擊「我本來就比較瘦，而且之前還有穿婚紗好嗎！」雖然劇中因婆媳問題，讓家庭氣氛劍拔弩張。

▲何宜珊在《寶島西米樂 守護》與婆婆陳婉婷發生摩擦。（圖／台視提供）

由馬國賢與陳婉婷飾演的夫妻檔，私底下其實都是笑匠。陳婉婷搞笑模仿「超級賽亞人」變身過程，馬國賢也十分有默契地跟著演出，兩尊賽亞人當場出現，把何宜珊逗得哈哈大笑。她透露第一天和兩人對戲就被震撼到「真的好可愛，排完第一場戲就想說，這個家也太歡樂了吧！」

▲何宜珊在《寶島西米樂 守護》與婆婆陳婉婷發生摩擦。（圖／台視提供）

不過一到正式拍攝，陳婉婷立刻切換情緒，怒氣值瞬間爆表，甚至氣到破音，捶兒子的力道也毫不手軟。王盈凱事後坦言身在搖滾區，看著媽媽真的變成「賽亞人」確實被嚇到「媽媽突然爆氣，整個殺紅了眼往我這邊過來，我當下真的當機。」陳婉婷則笑說「因為我就是被你氣到，結果你還一副『怎麼了？』的臉，看了更生氣。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數，敬請準時鎖定。