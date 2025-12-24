康康浴室慘摔噴血！頭撞門倒地20秒曝近況「演藝圈差點失去一位巨星」

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬今（24日）錄除夕特別節目「2026馬力全開紅白歌合戰」，康康日前出門工作前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，躺在原地20秒才回神，事後為了參加直播，來不及擦藥看醫生就趕緊搭車到電視台，狀況令人擔憂。他今透露目前情況都好，不改幽默說：「演藝圈差點又失去一位巨星。」

▲中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，主持群陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森。（圖／中視提供）

康康還原當時情況，連爸爸看到新聞都嚇到打來關心，「沒有去醫院，因為我平常都有在運動，當我要滑倒的那下，我沒有直接落地，我就手去抓旁邊的東西，手軸先撞到，頭是撞到旁邊的門，所以流血，那時候就一直想叫車，沒想到流血了，只擔心不能直播，來的時候他們都嚇到。」許志豪接著補充：「他那天來的時候傷口都還在流血，康哥很敬業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲康康日前頭撞到流血。（圖／中視提供）

康康透露新聞曝光後，第一個關心的是好友是荒山亮，胡瓜也傳訊說「沒事吧，我們都很擔心」，讓他心裡充滿感動，「我們都是為了台灣演藝圈在努力，端出好的節目給大家看，雖然是打對台，但其實都是很好的朋友。」被問到那白冰冰有無關心？他先是停頓了幾秒，隨後作勢裝哭腔說：「冰冰姐我還在等她的電話。」