2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

記者潘慧中／綜合報導

超人氣實境節目《綜藝玩很大》迎來第11週年，而慶祝週年的目的地就是加拿大。近期正式播出後，來賓吳心緹和葉星辰才在社群網站坦言，其實一度過不了海關，「差點一直卡在那邊了。」

▲吳心緹和葉星辰無預警被海關攔下來。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）



吳心緹24日上傳了一支和葉星辰拍攝的影片，兩人當時結束驚魂插曲後，連忙錄影片還原過程。之所以被攔下來，她透露是因為海關不相信兩人是去錄節目的，就算拿出《綜藝玩很大》的所有節目資訊，對方依然不相信。

▲海關不相信吳心緹和葉星辰是去錄節目的。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）



由於是臨時被通知出外景，因此當被問到是黃隊或黑隊、抑或者其他來賓的資訊時，吳心緹和葉星辰都完全不知道，意外讓海關覺得越來越可疑。尤其是得知兩人是前一天才接到通知，海關更是露出狐疑的表情，甚至還說「不認為這麼有名的節目會找妳們來」。

▲面對海關提問，吳心緹和葉星辰一度一問三不知。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）



直到吳心緹和葉星辰一起亮出Instagram，海關才露出驚訝又信服的表情，並且放行兩人。更有趣的是，葉星辰還拍下一段有粉絲認出吳心緹，並且希望合照的片段大喊：「我們是明星！吳心緹有人跟她合照的好嗎海關！」

▲吳心緹和葉星辰直到亮出IG才讓海關相信她們是明星。（圖／翻攝自Instagram／esther_xinti）