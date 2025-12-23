快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

▲王ADEN台北跨年演出確定掰了，再度痛失想獨自「大跳」的機會。（圖／翻攝自王ADEN IG）



記者翁子涵／台北報導

歌手王ADEN於19日受邀到高中的聖誕活動表演，不料演出時一位女學生在老師的指示下，開心走上舞台與偶像同台跳舞，但王ADEN絲毫不領情，直接不唱還走到一旁蹲下擺臉色，事後還製作事發過程影片擺出謎之表情，遭轟帶風向讓女學生被網暴，不少網友抗議要他退出台北跨年演出，對此，觀傳局稍早宣布王ADEN演出真的掰了。

演出當下，該名女高中生開心的跳著王ADEN的歌曲舞蹈，但此舉似乎讓王ADEN頗為不滿，直接轉身不唱，走到一旁蹲下臭臉，讓女學生相當難堪，氣氛瞬間尷尬後，女學生甚至90度跟他鞠躬，但他一眼都不看，等到她落寞下台後，王ADEN才繼續演唱，事後還發影片，表示自己原本想「大跳」，卻被女學生影響，還附上自己「傻眼中」註解，遭轟「形同公審」、變相網暴未成年女粉。

如今爭議持續炎上，不少人要求他退出跨年演出陣容，觀傳局也火速宣布：「謝謝大家的關心，台北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」再度徹底痛失想獨自「大跳」的絕佳機會。