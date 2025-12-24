12年長青日劇宣告迎接完結篇！　《女王偵訊室》天海祐希不捨道謝

記者蔡琛儀／台北報導

由天海祐希主演日劇《女王偵訊室》自2014年開播以來，走過12年歲月，終於迎來完結篇劇場版，她回顧這段歷程，感謝共演者與所有工作人員在各自崗位上的付出，才能讓這部作品在日本眾多的刑警劇中獨樹一格，「如果沒有大家的支持，我今天絕對無法站在這裡。」

▲天海祐希告別12年《女王偵訊室》。（圖／friDay影音提供）

天海祐希向廣大觀眾表達感謝之意：「能一路走到現在，全都是托大家的福。」她坦言每一季、每一集的完成都並不容易，無論是連續劇，還是劇場版，都希望大家能一起走到最後，正因為團隊的堅持與觀眾的陪伴，才讓《女王偵訊室》成為一段無法取代的旅程，電影版則是日劇版播畢後獻給觀眾的感謝之作。

電影版原定於2023年6月上映，但因飾演首相的市川猿之助涉入性騷醜聞事件延期，最終由石丸幹二接任該角色補拍。日前電影版舉辦宣傳活動，劇中使用的桌椅被搬上舞台，根據事前向觀眾募集的提問，現場進行「即時偵訊」，透過抽籤決定偵訊者與被偵訊者，再進行提問，題目也千奇百怪，包括「太喜歡天海小姐了，導致交不到男朋友，該怎麼辦」、「被稱為默契十足的持邊組，在迎接完結篇之際，想對彼此說些什麼？」

▲《女王偵訊室》是許多日劇迷心中的經典。（圖／friDay影音提供）

對於日劇版第5季完結以及即將上映的電影版，天海祐希感性表示：「這一路並不是一條平坦的道路。多虧了一直等待著我們的粉絲，以及給予支持的工作人員，電影終於要上映了。我懷著12年的感謝之情，希望這份心意能傳達到全國各地。」她也許下「希望未來能以不同的形式再與各位相見」的心願。第五季全9集已於friDay影音全部上架。