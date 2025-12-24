楊皓如兒「移居澳洲掛病號」　驚人醫藥費曝光：不知會補助多少

記者王靖淳／綜合報導

女星楊皓如今年8月宣布舉家移居澳洲，平時會透過社群記錄生活的她，今（24）日發文透露兒子因不明原因長疹子，而在當地的看病，並在文章最後公開看診費用，「兒子有保險但還不知道會補助多少。」貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。

▲楊皓如。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）

楊皓如指出，兒子不知道是否因為「水土不服還是免疫力失調」，身體狀況突然亮起紅燈。她心疼地描述，兒子的四肢與頭皮莫名長滿疹子，不僅癢到睡不好，還抓破皮。起初，楊皓如嘗試用從台灣帶過去的外用藥自行護理，希望能緩解兒子的不適，無奈擦藥擦了一個月了還沒好，因此決定尋求專業協助，帶兒子去掛當地的GP（全科或家庭醫生）。

楊皓如進一步分享這次在澳洲的看診體驗，表示醫生在過程中展現極佳的專業及耐心，甚至還告知她若3週後沒改進要怎麼做。最終，醫生開了兩條成份不同、需分部位塗抹的藥膏，並額外「指定了一罐沐浴乳、一罐乳液」讓他們帶回家使用，希望能改善兒子皮膚紅腫乾癢的狀況。

▲楊皓如揭澳洲醫藥費。（圖／翻攝自Facebook／楊皓如）



最後，楊皓如在文末賣了個關子，邀請網友猜猜看看診費用一共花多少錢。隨後她揭曉答案，透露這次看醫生加上拿藥、購買指定沐浴乳與乳液，總花費高達5300台幣。雖然她補充提到，兒子有保險，但目前還不確定後續能申請到多少補助金額。貼文曝光後，讓不少網友們紛紛留言表示「貴鬆鬆」、「天啊！好貴」、「台灣人真的不懂台灣健保有多好」，引發熱議。