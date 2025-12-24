ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

公司頒獎「三上悠亞當嘉賓」身材超辣
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王ADEN 李友廷 朱孝天 阿信 金宇彬 申敏兒 炎亞綸 鬼鬼

白冰冰聯絡殉職員警曹立民遺孀 佩服她自立自強撫養小孩

記者葉文正／台北報導

白曉燕基金會成立28周年，日前白冰冰在林口的路上偶遇女兒的高中同學，帶著就讀大學的兒子叫白冰冰「阿嬤」，讓她一陣惆悵，「難免想著如果女兒還在，孫子是不是也這麼大了？」白冰冰也透露日前聯絡上了在槍戰中殉職員警曹立民的遺孀，「我很佩服她，自立自強把小孩帶大。」

▲白冰冰(前排左四)與丁文祺(前排左起)、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田等。（圖／長興影視）

▲白冰冰(前排左四)與丁文祺(前排左起)、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田等。（圖／長興影視）

4年前白冰冰卸下白曉燕基金會董事長職務，由熱心公益的林文勝先生接掌，同時訂定章程，每位董事長任期為4年，日前也舉行了董事會，在警政署長張榮興的見證之下，選出新任董事長周龍田，白冰冰也找來好友曾玉葉、陳美岫擔任新任董事，而她則是一輩子的義工。雖然案發至今已28年，但白冰冰很關心當年殉職員警曹立民遺孀近況，也藉董監事會議尋求警方協助，在得到對方同意下，她也聯絡上對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白冰冰(前排左四)與丁文祺(前排左起)、黃肇嘉、林文勝、警政署長張榮興、周龍田等。（圖／長興影視）

▲白冰冰與白曉燕。（圖／長興影視）

白冰冰回憶起第一次見到曹立民遺孀是在告別式上，當時她拈香後未馬上離去，留到最後看到懷孕的她肚子綁著紅布條，許是因為習俗禁忌，並未陪同前往火葬場，一個人孤單的站在那裡，白冰冰走過去擁抱她，「她的眼淚滴在我的肩膀上，我們都失去生命中最重要的人。」白冰冰也謝謝警方為照顧她，安排她在警察機構內擔任工友。

女兒受害後，白冰冰有好陣子天天以淚洗面，好不容易靠著工作和好友的陪伴走出傷痛，日前她跟曹立民遺孀通電話時，兩人都很感動，白冰冰說：「她很客氣，小孩已經28歲出社會工作，我有空會去看她，也請她有時間可以來找我。」

最近台北又發生無差別殺人事件，嫌犯父母昨天(12/23)下跪道歉，白冰冰說：「其實我看了很不捨，沒有必要，孩子成年就要為自己的行為負責，父母不需一輩子背罵名，這對受害者和加害者的家庭都是難以抹滅的傷痛。」白冰冰也重申反廢死的立場，「這就是白曉燕基金會存在的意義，立委王世堅說的很好，主張廢死是『假仁假義、欺世盜名』，要懺悔就去陰曹地府。」

日前，白冰冰在林口的街上遇到一名婦人，看到她很開心，要兒子叫她「阿嬤」，白冰冰一頭霧水，對方才解釋：「我是白曉燕的同學，這是我的兒子，今年就讀大學一年級。」目送他們漸行漸遠的背影，白冰冰忽然一陣揪心，心裡也想著：「如果曉燕還在會是什麼樣子，我忘了她會老，記憶中的她永遠停在17歲，永遠是美麗可愛的。」

白冰冰不想女兒白白犧牲，28年前成立白曉燕基金會，她強調 ，「白冰冰有一天會不在，但白曉燕基金會永遠都會在。」基金會的宗旨與精神，正如白曉燕墓誌銘所述：「曉曦浮海復明人間光景，燕子歸山喚得天下太平。」白冰冰也深信，「若曉燕在天有靈，一定會感謝所有叔叔阿姨們辛苦成立基金會，努力從事慈善公益，成立警察子女獎助學金。她的犧牲與大家的堅持，都是為了讓社會更美好，讓人們能夠擺脫恐懼，生活安心，讓所有孩子都能平安健康地成長。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白冰冰

推薦閱讀

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

9小時前

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

4小時前

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

10小時前

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

7小時前

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

10小時前

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

9小時前

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

1小時前

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

9小時前

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

7小時前

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

20小時前

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

12/23 13:12

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

23小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
孟子義跌倒

孟子義跌倒
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面

五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面
郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」

郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

看更多

【惡作劇惹禍】「高雄捷運有炸彈客！」　20歲男手癢按警鈴遭聲押

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

12年長青日劇宣告迎接完結篇！　《女王偵訊室》天海祐希不捨道謝

18分鐘前0

白冰冰聯絡殉職員警曹立民遺孀 佩服她自立自強撫養小孩

42分鐘前31

林襄認跳啦啦隊「流汗Nubra會掉」　親揭用透明肩帶原因

44分鐘前0

民視最新八點檔首播開紅盤！台劇男神敬業考「重機駕照」救曾智希

49分鐘前0

4鮮肉街頭發傳單...婆媽暴動！　身份曝光「出道1年就爆紅樂團」

54分鐘前0

吃好吃的就能繼續努力！《有本事換你來做啊》10清醒金句：不要勉強放下

1小時前0

王ADEN臭臉跨演出全沒了！　康康說重話「做事前要三思」曝唯一好處

1小時前0

韓版《後來的我們》是他們出演！　現實相差14歲...無違和內幕曝光

1小時前77

2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

1小時前1532

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    9小時前1615
  2. 快訊／禾浩辰求婚了！
    4小時前249
  3. 辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來
    10小時前3058
  4. 沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」
    7小時前2415
  5. 啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應
    10小時前1220
  6. 辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
    9小時前1210
  7. 八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
    1小時前2830
  8. 辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望
    9小時前610
  9. 起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」
    7小時前188
  10. 王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴
    20小時前67
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合