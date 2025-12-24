ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

公司頒獎「三上悠亞當嘉賓」身材超辣
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王ADEN 李友廷 朱孝天 阿信 金宇彬 申敏兒 炎亞綸 鬼鬼

禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚…當眾激吻

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，沒想到事隔兩年多，他在24日驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。稍早，吳品潔也發出求婚當下的影片，禾浩辰的甜蜜誓言瞬間閃瞎網友。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳品潔24日晚間社群網站發文，寫下被禾浩辰求婚的心情「沒想過有一天會有這種場景，大部分的時間都喜歡當嘻嘻鬧鬧的配角，突然拿到花的時候，整個人漲成粉紅色」，她強調兩人住在一起，卻完全沒有發現另一半準備的驚喜，笑說「本來只是快樂的交換禮物，結果變成是浪漫的聖誕節」。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

不僅如此，吳品潔也忍不住告白禾浩辰，表示自己被求婚後沒有暈乎乎的感覺，直言「因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福，所以謝謝、所以感恩、所以願意」，更爆料回家後還發現禾浩辰手寫的不同版本告白信，讓她相當感動、落淚。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

除此之外，吳品潔也曬出求婚當下的影片，只見禾浩辰對著她說道「我一直在思考要如何表達我們的愛情，其實在遇到妳之前，我很害怕再次陷入愛情，但遇到妳之後，我好像有勇氣面對，我想要與妳一起生活，寫下屬於我們的故事，人生這一段旅程因為有妳的參與，一切變得更美好，我想命運的安排一定有他的理由，妳的相伴讓我的靈魂感到完整」。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

禾浩辰接著說道「如果未來的某一天，妳感到害怕，請不要放手，握住我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我會用我的餘生寵妳、愛妳，接下來我要說的這句話，我這輩子只會說一次，也只會對一個人說『吳品潔，妳願意嫁給我嗎』」而他感性掏出戒指下跪求婚、甜蜜親吻吳品潔的模樣，也讓現場親友團尖叫。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

禾浩辰吳品潔

推薦閱讀

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

12小時前

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

6小時前

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

12小時前

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

9小時前

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

3小時前

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

12小時前

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

12小時前

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

12小時前

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

10小時前

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

22小時前

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

12/23 13:12

2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

3小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
孟子義跌倒

孟子義跌倒
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面

五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面
郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」

郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

看更多

【兒釀慘案】張文父母鞠躬下跪道歉！ 喊造成嚴重損害：對不起

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前0

男團成員「暴瘦9kg」打赤膊練拳！　舊傷復發…認了：有過想放棄

1小時前10

黃鐙輝動念遠離城市！　親走訪花蓮「走進農村生活」：回應土地呼喚

1小時前10

方媛產後2個月真實狀態曝光！　「罕曬古裝照」仙氣狂飄

1小時前10

禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚…當眾激吻

1小時前1

八點檔女星婚後遭婆婆逼喝「生子偏方」暈倒　戲中老公反應曝光！

1小時前0

全文／MC夢被爆不倫對話紀錄！　女CEO撕破臉罵他「禽獸不如」

2小時前21

康康浴室慘摔噴血！頭撞門倒地20秒曝近況「演藝圈差點失去一位巨星」

2小時前22

楊皓如兒「移居澳洲掛病號」　驚人醫藥費曝光：不知會補助多少

2小時前10

12年長青日劇宣告迎接完結篇！　《女王偵訊室》天海祐希不捨道謝

2小時前50

白冰冰聯絡殉職員警曹立民遺孀 佩服她自立自強撫養小孩

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    12小時前1615
  2. 快訊／禾浩辰求婚了！
    6小時前249
  3. 辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來
    12小時前3259
  4. 沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」
    9小時前2416
  5. 八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
    3小時前5241
  6. 啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應
    12小時前1220
  7. 辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
    12小時前1210
  8. 辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望
    12小時前611
  9. 起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」
    10小時前208
  10. 王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴
    22小時前67
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合