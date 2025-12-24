禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚…當眾激吻

記者黃庠棻／台北報導

男星禾浩辰2023年8月認愛吳品潔，沒想到事隔兩年多，他在24日驚喜宣布求婚成功，同時發文寫下「SHE SAID YES」並附上下跪的甜蜜同框照，突如其來的聖誕節喜訊，讓大批粉絲和朋友們瞬間湧入留言區道賀。稍早，吳品潔也發出求婚當下的影片，禾浩辰的甜蜜誓言瞬間閃瞎網友。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳品潔24日晚間社群網站發文，寫下被禾浩辰求婚的心情「沒想過有一天會有這種場景，大部分的時間都喜歡當嘻嘻鬧鬧的配角，突然拿到花的時候，整個人漲成粉紅色」，她強調兩人住在一起，卻完全沒有發現另一半準備的驚喜，笑說「本來只是快樂的交換禮物，結果變成是浪漫的聖誕節」。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

不僅如此，吳品潔也忍不住告白禾浩辰，表示自己被求婚後沒有暈乎乎的感覺，直言「因為在一起的每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人，讓我一直很幸福，所以謝謝、所以感恩、所以願意」，更爆料回家後還發現禾浩辰手寫的不同版本告白信，讓她相當感動、落淚。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

除此之外，吳品潔也曬出求婚當下的影片，只見禾浩辰對著她說道「我一直在思考要如何表達我們的愛情，其實在遇到妳之前，我很害怕再次陷入愛情，但遇到妳之後，我好像有勇氣面對，我想要與妳一起生活，寫下屬於我們的故事，人生這一段旅程因為有妳的參與，一切變得更美好，我想命運的安排一定有他的理由，妳的相伴讓我的靈魂感到完整」。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

禾浩辰接著說道「如果未來的某一天，妳感到害怕，請不要放手，握住我的手，讓我們一起學習如何白頭偕老，我會用我的餘生寵妳、愛妳，接下來我要說的這句話，我這輩子只會說一次，也只會對一個人說『吳品潔，妳願意嫁給我嗎』」而他感性掏出戒指下跪求婚、甜蜜親吻吳品潔的模樣，也讓現場親友團尖叫。

▲禾浩辰求婚吳品潔成功。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）