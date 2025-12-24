全文／MC夢被爆不倫對話紀錄！　女CEO撕破臉罵他「禽獸不如」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓歌手MC夢在6月退出One Hundred Label，並宣布將赴海外留學，表示因嚴重的憂鬱症與健康問題，決定專注健康與個人成長。不料，他24日被爆出其實和One Hundred女CEO車佳元搞不倫戀，雙方不歡而散，他因此被女方追債，兩人的對話內容也隨之曝光。

▲MC夢被爆和已婚CEO車佳元曾有婚外情。（圖／翻攝自Namu Wiki）

根據韓媒《THE FACT》曝光的Messenger內容，MC夢和車佳元在4月8日因感情問題爆發爭執，MC夢在訊息中情緒激動地表示：「就像妳說的『最愛的人就這樣像乞丐一樣被丟掉』那樣。」車佳元則回應：「我從未拋棄你，是你自己那樣想。」雙方你來我往，車佳元也反問：「那這兩年半被你拋棄的我是什麼？」並直言：「我一次也沒感受到你的愛或關心。」字句間透露出對關係的不滿與失落。

隨著情緒升溫，對話內容更加激烈。車佳元指控MC夢是「自己的狀況比較重要的人」，MC夢則回嗆：「妳瘋了嗎？」車佳元甚至罵出「你才不是人，去死吧」、「比禽獸還不如的傢伙。你是惡魔，哪是人」。

▲MC夢在9月曬出和車佳元、李昇基夫婦及李侑菲的合照。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

然而，儘管4月初關係看似走到盡頭，幾天後兩人又恢復如常，還開始認真討論懷孕問題。4月14日，車佳元表達想懷孕的意願，但MC夢態度偏冷，「我壓力太大，活的精子不到2%。」並說若要生育，精子至少要有30%，坦言自己有無精症。車佳元則說：「原來我們這麼努力還是沒能懷孕就是因為這樣啊。」並提到兩人一周至少會有兩次性行為。

不過，這段關係在一個月後再度急轉直下。5月13日凌晨，車佳元主動提出分手，表示：「這段關係是我開始的，也由我來結束吧。」還喊話MC夢說：「不要再執著於我，自己去尋找幸福。」此外，對話也提到兩人交往期間除了金錢往來，車佳元還曾送出價值數億的高價禮物，金流狀況引發外界疑心。

對此，MC夢方則發聲否認與車佳元的婚外情，稱相關的聊天記錄是捏造的，控訴這是車佳元的親戚為了奪取公司控制權而造假，「我們承諾對於針對藝人和經營層的惡意誣陷及散佈虛假事實，將以零容忍原則嚴正應對。懇請大家克制毫無根據的猜測性報導和誹謗。」

▲MC夢在6月宣布退出車佳元的公司。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

【MC夢與車佳元對話紀錄】

4月8日

MC夢：就像妳說的「最愛的人就這樣像乞丐一樣被丟掉」那樣

車佳元：嗯

車佳元：我從未拋棄你

車佳元：是你自己那樣想

MC夢：打起精神吧

車佳元：不是我

車佳元：是你要打起精神

MC夢：提分手還動不動就發火的

MC夢：是妳吧

車佳元：我哪有發火

MC夢：說沒拋棄過我的是妳

MC夢：真的每次這種時候

車佳元：拋棄？

MC夢：我都覺得要瘋了

車佳元：那這兩年半被你拋棄的我是什麼？

車佳元：我呢？

車佳元：你愛怎麼想就怎麼想吧

車佳元：我一次也沒感受到你的愛或關心

（中略）

MC夢：妳真的不能這樣

車佳元：你是那種自己的狀況比較重要的人

MC夢：瘋了吧

車佳元：你才不是人，去死吧

車佳元：比禽獸還不如的傢伙

車佳元：你是惡魔

車佳元：哪是人

MC夢：我也說過為什麼一定要結束的理由

MC夢：對於說我情況比較重要的你

車佳元：我清醒了

車佳元：瘋子

MC夢：妳什麼時候精神正常過

車佳元：都是因為你

MC夢：我又怎麼了

車佳元：現在也這樣說嗎

車佳元：我們別再見面了

車佳元：這輩子

車佳元：我不想再捲進去了

車佳元：我在的地方

車佳元：你都不准來

4月14日

MC夢：我壓力太大，活的精子不到2%

車佳元：我可以讓精子增加

MC夢：要讓對方懷孕，至少要有30%的精子活著，我連2%都不到

MC夢：妳知道那叫什麼嗎？

車佳元：不知道

MC夢：無精症

MC夢：拜託別再寫神經小說了

MC夢：我從什麼時候就開始承受壓力了

車佳元：和我一起去吧

車佳元：原來我們這麼努力還是沒能懷孕就是因為這樣啊

車佳元：明天一起去吧，醫院，我已經打了三個月的排卵針

（中略）

MC夢：我那樣隱瞞著壓力挺過來了

車佳元：明明和哥哥兩個月來那麼努力，幾乎每周發生兩次關係

MC夢：每天吃藥的話，精子會變多，對ＯＯ也好

MC夢：我已經不像個男人了

車佳元：我卵泡成熟了

車佳元：明天再去一次吧，和我一起

MC夢：都說我已經不行了，被宣判死亡了

車佳元：但是ＯＯ不行是怎麼知道的？

MC夢：和妳交往期間ＯＯ不管怎麼做就是不行

車佳元：和我已經超過一年沒做了

MC夢：所以一開始才吃藥的

車佳元：你不是沒吃嗎？

MC夢：都吃了，傻瓜

5月13日

車佳元：這段關係

車佳元：因為是由我開始的，也由我來結束吧

車佳元：我們這樣不快樂。不能每天都像地獄。彼此祝福，尋找各自的幸福吧。不能再這樣討厭著對方、將彼此推向地獄了。我至少知道自己的傷沒被治癒，和你交往後還變得更嚴重了。如果沒有你我會笑，但一回到那個家就覺得痛苦。因為創傷太嚴重了，我們不行的，已經無法繼續了

車佳元：不要再執著於我，自己去尋找幸福。說沒了誰就活不下去才叫愛，你還不懂。我不想再見你了，我不快樂，不幸福。我想要幸福，申東鉉。

車佳元：壞傢伙...

交往期間對話

車佳元：哥哥

車佳元：哥哥的味道...

車佳元：突然很想念你身上的氣味

車佳元：耳後那股哥哥的味道

車佳元：去Galleria（高級百貨公司）盡情購物吧，結帳時用KakaoTalk跟我說一下

車佳元：用KakaoTalk說，我也不想跟你情緒勞動

車佳元：去島山洞拿包包吧，我已經打過招呼了

MC夢：又在說什麼啊