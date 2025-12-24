ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

公司頒獎「三上悠亞當嘉賓」身材超辣
明後天「低溫探12度」
麻衣爸罹胰臟癌「生命只剩幾天」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王ADEN 李友廷 朱孝天 阿信 金宇彬 申敏兒 炎亞綸 鬼鬼

全文／MC夢被爆不倫對話紀錄！　女CEO撕破臉罵他「禽獸不如」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓歌手MC夢在6月退出One Hundred Label，並宣布將赴海外留學，表示因嚴重的憂鬱症與健康問題，決定專注健康與個人成長。不料，他24日被爆出其實和One Hundred女CEO車佳元搞不倫戀，雙方不歡而散，他因此被女方追債，兩人的對話內容也隨之曝光。

▲▼MC夢被爆不倫對話紀錄。（圖／翻攝自Namu Wiki）

▲MC夢被爆和已婚CEO車佳元曾有婚外情。（圖／翻攝自Namu Wiki）

根據韓媒《THE FACT》曝光的Messenger內容，MC夢和車佳元在4月8日因感情問題爆發爭執，MC夢在訊息中情緒激動地表示：「就像妳說的『最愛的人就這樣像乞丐一樣被丟掉』那樣。」車佳元則回應：「我從未拋棄你，是你自己那樣想。」雙方你來我往，車佳元也反問：「那這兩年半被你拋棄的我是什麼？」並直言：「我一次也沒感受到你的愛或關心。」字句間透露出對關係的不滿與失落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著情緒升溫，對話內容更加激烈。車佳元指控MC夢是「自己的狀況比較重要的人」，MC夢則回嗆：「妳瘋了嗎？」車佳元甚至罵出「你才不是人，去死吧」、「比禽獸還不如的傢伙。你是惡魔，哪是人」。

▲▼MC夢遭李多寅質疑舊照重發！狠嗆：會像妳拋棄家人嗎。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

▲MC夢在9月曬出和車佳元、李昇基夫婦及李侑菲的合照。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

然而，儘管4月初關係看似走到盡頭，幾天後兩人又恢復如常，還開始認真討論懷孕問題。4月14日，車佳元表達想懷孕的意願，但MC夢態度偏冷，「我壓力太大，活的精子不到2%。」並說若要生育，精子至少要有30%，坦言自己有無精症。車佳元則說：「原來我們這麼努力還是沒能懷孕就是因為這樣啊。」並提到兩人一周至少會有兩次性行為。

不過，這段關係在一個月後再度急轉直下。5月13日凌晨，車佳元主動提出分手，表示：「這段關係是我開始的，也由我來結束吧。」還喊話MC夢說：「不要再執著於我，自己去尋找幸福。」此外，對話也提到兩人交往期間除了金錢往來，車佳元還曾送出價值數億的高價禮物，金流狀況引發外界疑心。

對此，MC夢方則發聲否認與車佳元的婚外情，稱相關的聊天記錄是捏造的，控訴這是車佳元的親戚為了奪取公司控制權而造假，「我們承諾對於針對藝人和經營層的惡意誣陷及散佈虛假事實，將以零容忍原則嚴正應對。懇請大家克制毫無根據的猜測性報導和誹謗。」

▲▼MC夢被爆不倫對話紀錄。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

▲MC夢在6月宣布退出車佳元的公司。（圖／翻攝自Instagram／88monstar_a）

【MC夢與車佳元對話紀錄】

4月8日

MC夢：就像妳說的「最愛的人就這樣像乞丐一樣被丟掉」那樣
車佳元：嗯
車佳元：我從未拋棄你
車佳元：是你自己那樣想
MC夢：打起精神吧
車佳元：不是我
車佳元：是你要打起精神
MC夢：提分手還動不動就發火的
MC夢：是妳吧
車佳元：我哪有發火
MC夢：說沒拋棄過我的是妳
MC夢：真的每次這種時候
車佳元：拋棄？
MC夢：我都覺得要瘋了
車佳元：那這兩年半被你拋棄的我是什麼？
車佳元：我呢？
車佳元：你愛怎麼想就怎麼想吧
車佳元：我一次也沒感受到你的愛或關心
（中略）
MC夢：妳真的不能這樣
車佳元：你是那種自己的狀況比較重要的人
MC夢：瘋了吧
車佳元：你才不是人，去死吧
車佳元：比禽獸還不如的傢伙
車佳元：你是惡魔
車佳元：哪是人
MC夢：我也說過為什麼一定要結束的理由
MC夢：對於說我情況比較重要的你
車佳元：我清醒了
車佳元：瘋子
MC夢：妳什麼時候精神正常過
車佳元：都是因為你
MC夢：我又怎麼了
車佳元：現在也這樣說嗎
車佳元：我們別再見面了
車佳元：這輩子
車佳元：我不想再捲進去了
車佳元：我在的地方
車佳元：你都不准來

4月14日

MC夢：我壓力太大，活的精子不到2%
車佳元：我可以讓精子增加
MC夢：要讓對方懷孕，至少要有30%的精子活著，我連2%都不到
MC夢：妳知道那叫什麼嗎？
車佳元：不知道
MC夢：無精症
MC夢：拜託別再寫神經小說了
MC夢：我從什麼時候就開始承受壓力了
車佳元：和我一起去吧
車佳元：原來我們這麼努力還是沒能懷孕就是因為這樣啊
車佳元：明天一起去吧，醫院，我已經打了三個月的排卵針
（中略）
MC夢：我那樣隱瞞著壓力挺過來了
車佳元：明明和哥哥兩個月來那麼努力，幾乎每周發生兩次關係
MC夢：每天吃藥的話，精子會變多，對ＯＯ也好
MC夢：我已經不像個男人了
車佳元：我卵泡成熟了
車佳元：明天再去一次吧，和我一起
MC夢：都說我已經不行了，被宣判死亡了
車佳元：但是ＯＯ不行是怎麼知道的？
MC夢：和妳交往期間ＯＯ不管怎麼做就是不行
車佳元：和我已經超過一年沒做了
MC夢：所以一開始才吃藥的
車佳元：你不是沒吃嗎？
MC夢：都吃了，傻瓜

5月13日

車佳元：這段關係
車佳元：因為是由我開始的，也由我來結束吧
車佳元：我們這樣不快樂。不能每天都像地獄。彼此祝福，尋找各自的幸福吧。不能再這樣討厭著對方、將彼此推向地獄了。我至少知道自己的傷沒被治癒，和你交往後還變得更嚴重了。如果沒有你我會笑，但一回到那個家就覺得痛苦。因為創傷太嚴重了，我們不行的，已經無法繼續了
車佳元：不要再執著於我，自己去尋找幸福。說沒了誰就活不下去才叫愛，你還不懂。我不想再見你了，我不快樂，不幸福。我想要幸福，申東鉉。
車佳元：壞傢伙...

交往期間對話

車佳元：哥哥
車佳元：哥哥的味道...
車佳元：突然很想念你身上的氣味
車佳元：耳後那股哥哥的味道
車佳元：去Galleria（高級百貨公司）盡情購物吧，結帳時用KakaoTalk跟我說一下
車佳元：用KakaoTalk說，我也不想跟你情緒勞動
車佳元：去島山洞拿包包吧，我已經打過招呼了
MC夢：又在說什麼啊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

MC夢車佳元

推薦閱讀

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！夏宇禾深夜現蹤招待所 調情全被拍

12小時前

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

快訊／禾浩辰求婚了！交往2年「下跪套牢吳品潔」 超甜畫面全被拍

6小時前

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來…拒讓劉真父母見家人

12小時前

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」！臉頰凹陷揭病況 網驚：快認不出

9小時前

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！夏宇禾揭真實關係發聲

3小時前

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應…繳不出房租現況慘

12小時前

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

辛龍放鳥公益演唱　前老闆吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

12小時前

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望　喪妻神隱5年親友揭鬧翻內幕

12小時前

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」！是望族富三代 她疑早知情對方已婚

10小時前

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

王ADEN公審風波慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴沒錯喔

22小時前

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

12/23 13:12

2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

2台女星飛加拿大出事！錄《玩很大》遭海關攔下 亮出1關鍵才脫身

3小時前

熱門影音

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」
阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面
丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶

丁禹兮幫劉宇寧撿鞋底彩帶
孟子義跌倒

孟子義跌倒
趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮
郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事
北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看

北捷砍人案「《角頭》被轟教壞人」　黃尚禾：作品跟事件應該要分開看
《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體

《陳芊芊》趙露思丁禹兮合體
五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面

五月天阿信同台F3開唱　「向朱孝天道謝」被讚體面
郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」

郭富城情話連發❤️　「沒有台灣就沒有我」
轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大

轟「北捷砍人案是鄭捷翻版」 楊繡惠點名嫌犯父母：問題很大
陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」

陳妍希遭爆「離婚陳曉原因」　曝遇到困難「優先找楊丞琳」
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

看更多

【花海送別】慘案第5天誠品前仍堆滿花　騎士姊心碎留字：社會病態

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前0

男團成員「暴瘦9kg」打赤膊練拳！　舊傷復發…認了：有過想放棄

1小時前10

黃鐙輝動念遠離城市！　親走訪花蓮「走進農村生活」：回應土地呼喚

1小時前10

方媛產後2個月真實狀態曝光！　「罕曬古裝照」仙氣狂飄

1小時前10

禾浩辰下跪「用餘生寵妳」求婚誓詞超閃！　吳品潔落淚…當眾激吻

1小時前1

八點檔女星婚後遭婆婆逼喝「生子偏方」暈倒　戲中老公反應曝光！

1小時前0

全文／MC夢被爆不倫對話紀錄！　女CEO撕破臉罵他「禽獸不如」

2小時前20

康康浴室慘摔噴血！頭撞門倒地20秒曝近況「演藝圈差點失去一位巨星」

2小時前22

楊皓如兒「移居澳洲掛病號」　驚人醫藥費曝光：不知會補助多少

2小時前10

12年長青日劇宣告迎接完結篇！　《女王偵訊室》天海祐希不捨道謝

2小時前50

白冰冰聯絡殉職員警曹立民遺孀 佩服她自立自強撫養小孩

讀者迴響

熱門新聞

  1. 八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！
    12小時前1615
  2. 快訊／禾浩辰求婚了！
    6小時前249
  3. 辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來
    12小時前3259
  4. 沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」
    9小時前2416
  5. 八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！
    3小時前5241
  6. 啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應
    12小時前1220
  7. 辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？
    12小時前1210
  8. 辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望
    12小時前611
  9. 起底「深夜激吻夏宇禾的人夫」
    10小時前208
  10. 王ADEN慘丟工作　李友廷曝「真正兇手」：就是網暴
    22小時前67
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合