賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

捷運台北車站及中山商圈19日發生擲彈砍人案，含兇嫌在內釀成4死11傷，消息曝光後掀起各界關注及討論。然而，台北101董事長賈永婕發文宣傳101光雕秀首映，結果有網友留言認為此刻不該舉辦此活動，引發熱議。為此，她再度發聲了！

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕今（23）日在社群發文，以熱情的口吻詢問大家：「有人在信義區嗎？」並預告重頭戲即將登場，表示「等一下7:30 101有跨年光雕首映喔！」邀請正在附近的民眾前來欣賞這場視覺饗宴。貼文曝光後，除了有網友好奇詢問活動詳情之外，也有網友持反對意見，認為受近期擲彈砍人事件的影響，舉辦此活動恐怕不妥，因此直接留言表示：「目前國難當前實不宜舉辦類似活動。」面對該網友的建議，賈永婕也親自回覆對方，並堅定地表示：「不會要正向思考。」

▲賈永婕宣傳101光雕首映。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



此前，有網友在社群平台呼籲，「大家跨年儘量待在家，不要往人多的地方去」、「暫時不要再去跨年了，保護好自己好嗎。」對此，台北101董事長賈永婕表示，「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」並且認為政府可以把維安做好。

▲賈永婕回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）