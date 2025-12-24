ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
聖誕好消息來襲「東野圭吾經典神作」宣布加演　78歲男星演完變了

記者黃庠棻／台北報導

在今年聖誕節前夕，果陀劇場捎來一則暖心消息，舞台劇《解憂雜貨店》正式宣告將於2026年再次加演，並特別選在這個充滿祝福與傾聽意義的時刻公布開賣訊息，主演張復建以應景的聖誕造型，親自向觀眾報喜，為寒冬增添一抹溫柔亮光。

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

聖誕老公公象徵著傾聽孩子心願、替迷惘的小朋友解惑、帶來希望與指引的存在，而《解憂雜貨店》中那位在夜裡回信的「楊爺爺」，同樣扮演著回應陌生人困惑、陪伴人生低潮的角色。也因此，劇組特別選擇在聖誕節前夕宣布加演，讓這份「解憂」的力量如同聖誕祝福一般，從節日出發，延續成日常的溫暖陪伴。

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

改編自日本作家東野圭吾感動無數讀者的同名作品，《解憂雜貨店》自2020年首演以來，已在台灣連續巡演七年時間。2025年十場演出全數售罄，口碑與票房齊揚，2026年將再度與觀眾在劇場相遇。

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

張復建在劇中飾演「楊爺爺」，經營一間在夜裡回信、為陌生人解惑的雜貨店，透過一封封書信傳遞善意、理解與希望，也回應了當代社會最需要的溫暖力量。談起這齣即將邁向百場的作品，今年78歲的張復建滿懷感恩。他回憶當初接演時，從未想過能一路演到今天「作為演員，我最想對觀眾說的就是『謝謝』，沒有觀眾，就沒有舞台。」

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

舞台上，張復建總能精準詮釋角色；戲外的他，卻笑說自己的人生與角色大不相同。年輕時自認是個嚴父，對孩子要求極高，直到成為爺爺後，心境悄然改變。他回憶有一次陪孫子挑選聖誕禮物，看著小孫子穿上蝙蝠俠斗篷、意氣風發地走在前頭，那一刻，孩子純粹的快樂深深觸動了他內心最柔軟的角落。

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

還有一次全家人在餐廳吃飯，孫子哭鬧，張復建脫口而出嚴厲的話語竟讓孩子哭得更兇，他起身離開，沒想到孫子追上前來緊緊抱住他，那一瞬間他突然感到心疼，也開始反思自己的態度「我不希望給他留下害怕的記憶。」從那天起，張復建從嚴父，慢慢變成了溫柔、包容的爺爺，這也是他人生中最重要的轉變之一。

而談到人生轉變，張復建心懷感恩「演出《解憂雜貨店》對我來說，是一份人生的禮物。」回望七年的舞台旅程，他深深感受到《解憂雜貨店》早已不只是一齣戲「觀眾的支持給了我們持續走下去的勇氣。到現在，我從沒想過退休，能連續演出七年、超過七十場，心裡只有滿滿的感恩。」

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

更讓張復建感到安慰的是，這齣戲成了他一家三代共享的回憶。太太、兒子、媳婦與孫子都曾走進劇場欣賞演出，年紀最小的孫子還童言童語地說「爺爺在台上講了好多話。」這句話讓張復建笑中帶淚「能有一齣戲讓一家三代都能一起欣賞，真的很幸福。」

戲裡的楊爺爺以文字回應人生困惑；戲外的張復建，則用歲月與體悟回望人生。他自嘲生活中其實有些「大而化之」，有幾次洗碗沒洗乾淨，被太太笑說除了演戲，其他事都心不在焉。但他也分享自己的人生哲學「人生如戲，演戲是一種追尋，而人生也是不斷修正與學習的過程。不完美，有時反而最真實。」

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

▲舞台劇《解憂雜貨店》宣告將於2026年再次加演。（圖／果陀劇場提供）

由涂谷苹編劇、王慕天執導，果陀劇場經典舞台劇《解憂雜貨店》集結張復建、林子恆、沈威年、王肇陽／林書函、葛丞、余佩真、韓賓、賴盈螢等實力派演員，共同演繹一齣映照人性、陪伴迷惘的溫柔之作。2026年演出場次為4月24日至26日於新北市藝文中心，6月20日至21日於臺中國家歌劇院中劇院演出。

【兒釀慘案】張文父母鞠躬下跪道歉！ 喊造成嚴重損害：對不起

