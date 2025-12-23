黃奇斌單飛新歌創佳績！　親揭新專輯進度：不要催

▲ 黃奇斌單曲擁有好成績。（圖／大可文武有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

「阿斌」黃奇斌今年7月推出新創作單曲〈若無你我欲去佗位〉，不只在一週內突破四百多萬的點閱率，更持續不斷累進，在各大串流與數位平台的年度回顧榜單中，獲得超級好成績，預約下一首破億神曲，數不完的好成績，讓阿斌一路從滿是驚訝到滿溢的感謝，他表示，「真的很感恩，也知道好好認真做音樂，就會有人想聽，付出的努力與真心都會有回報，最開心的還是能繼續和歌迷們分享音樂作品。」



〈若無你我欲去佗位〉是探討「何去何從」的問題，這些年在音樂上的沉潛，阿斌也經歷過那種自我懷疑的時刻，像是站在人生的十字路口很迷惘；但另一方面，他也開始去重新認識自己，有非常多意外的新發現，從音樂創作到面對鏡頭表演，一步步地去拆解再建構，他身體裡蘊藏的另一股創作能量，也在這些年透過戲劇逐漸被挖掘出來，戲劇與音樂兩種不同的表演形式，他融會貫通後讓自己成為更全面的創作者，阿斌表示，「現在的我，可以將歌唱表演化，也能將音樂戲劇化，更完整了創作者的這個身份。」



而近期阿斌抽空去首爾旅行，原本他以為自己很喜歡冷冷的天氣，但在首爾遇到初下雪的時候，被那種刺骨的寒風徹底動搖，忍不住說：「我喜歡冬天是沒錯，但不是這樣的。」不過對於韓國美食像是年糕那種Q彈、有嚼勁，以及肥到爆的五花肉，讓他實在難以抗拒直呼：「好好吃！」至於大家都在瘋狂敲碗期待的新專輯，他回應：「最近正在準備新的作品，不要催，我很慢。」