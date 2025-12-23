阿信重摔再發聲：我腦沒摔壞！　「3個不忍心」揭替補朱孝天上場原因

記者田暐瑋／綜合報導

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信22日在上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，不料阿信唱到一半，卻突然踩空跌落舞台，嚇壞在場所有人，之後強忍疼痛繼續演出。23日一早他發文抒發心情，坦言為了讓F4重組，用盡了所有時間與能力，「雖然這不是所有人最期待的畫面，但我會繼續努力。」

▲言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信。（圖／相信音樂提供）



阿信文中表示，過去1個多月完成了22場演唱會，為了參與這次的F4演唱會，僅僅4天就用盡了所有時間與能力，也透露會加入F3陣容的原因：「會回應F3的熱情邀請站上這個本屬於他們的舞台，是因為我不忍心讓這四面台，始終空著一個角落，不忍心讓他們三人獨自承受所有壓力，更不忍心讓等待了20年的你們落空。」

除了感謝F3，阿信連未到場的朱孝天都表達感謝，「我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」也表示很開心能站上舞台，替粉絲的青春留下回憶，「因為你一直一直都那麼努力，無論如何我都想為你送上這份禮物，因為你值得最好的一切。」最後還不忘自嘲摔下舞台的意外：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」

▲五月天阿信上海開唱跌落舞台。（圖／翻攝自微博）