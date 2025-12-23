快訊／國民女神波瑠結婚了！　閃嫁小5歲高杉真宙…日劇CP成真

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民女神波瑠結婚了！現年34歲的她與小5歲男星高杉真宙傳出本月上旬已經登記結婚，並且已經舉辦婚禮，僅邀請雙方親屬參加。她因主演NHK晨間劇《阿淺來了》爆紅，與高杉真宙去年（2024）因合作電視劇《Mr.新娘》結緣，戲裡把男友「娶」回家，戲外則是祕密交往2年，感情修成正果。

▲國民女神波瑠宣布結婚！與小5歲高杉真宙秘戀2年感情修成正果。（圖／翻攝自IG）

據日媒《Sponichi Annex》報導，波瑠與高杉真宙因合作電視劇《Mr.新娘》相識，她在戲裡扮演工作幹練但是不會做家事的女性，高杉真宙則是扮演擅長家務的公司後輩，劇集改編自漫畫，嶄新的愛情觀掀起熱烈討論。而戲外兩人都喜歡玩線上遊戲，透過線上聊天功能逐漸加深，該劇殺青後，兩人才悄悄開始交往。據劇組人員透露，兩人都是公認的「怕生的居家宅」，在此之前完全沒有傳出緋聞。



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲波瑠、高杉真宙發表結婚聲明。（圖／翻攝自IG）

而高杉真宙與波瑠本月上旬已經在東京都內的區公所辦理結婚登記，並舉行只有親戚參與的婚禮。報導指出，高杉真宙在結婚不久後，在福岡老家的母親因病逝世，現正處於悲痛當中。其實波瑠秋季有主演日劇《冒牌媽咪》，高杉真宙也在秋季演出《榮耀家族》，兩人能在行程忙碌當中，舉行僅限親人出席的婚禮，被推測是希望讓身在病榻無法出席的母親，能夠看到他們結婚的模樣。

▲波瑠、高杉真宙合作日劇《Mr.新娘》結緣相戀。（圖／翻攝自X）

▲波瑠公開婚紗照，與高杉真宙舉行婚禮後，高杉真宙的母親病逝，外界推測兩人辦婚禮是希望給媽媽看到結婚的樣子。（圖／翻攝自IG）

