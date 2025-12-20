戲裡壞透了！翁家明《好運來》耍狠　私下豪捐100道年菜：幸福不該只留給自己

記者蕭采薇／台北報導

資深男星翁家明近期在民視八點檔《好運來》飾演大反派「高海生」，氣場全開的冷血手段讓觀眾恨得牙癢癢，被封為「劇中大魔王」。不過下了戲的他卻展現極大反差，搖身一變成為暖心大善人！今年他響應「傳愛過暖年」活動，霸氣捐出100道年菜，希望能讓弱勢家庭也能在過年圍爐吃好料，用行動證明「戲裡是壞人，戲外是好人」。

▲翁家明響應「傳愛過暖年」活動，霸氣捐出100道年菜，用行動傳遞溫暖。（圖／民視提供）

「幸福不該只留給自己！」翁家明感性表示，過年本該是團圓的日子，但社會角落仍有許多人連頓像樣的年夜飯都吃不上。他認為捐出一道年菜，對弱勢朋友來說不只是吃飽，更是一種「被記得、被關心」的溫暖。因此在得知活動後，他毫不猶豫捐出100道菜，他說：「在有能力的時候多付出一點，是很踏實的幸福。」

雖然在戲裡心狠手辣，但現實生活中的翁家明熱愛爬山、健身，是圈內公認的陽光暖男。對於演反派是否擔心影響形象或代言？他則笑得從容：「現在觀眾很聰明，分得清戲劇與現實。」他認為把身體顧好、心穩定了，才有力量把善意分享給更多人，也希望透過不同角色的詮釋，讓大家看見更多面向的自己。

▲翁家明近期在民視八點檔《好運來》飾演大反派，他坦言角色是工作，戲外真誠才是日常。（圖／民視提供）

此次「傳愛過暖年」活動由娘家保健生技與鮮食家第9度攜手，將分送給1919食物銀行、切膚之愛基金會等6個公益團體。民眾即日起只要到「鮮食家」或「Global Mall環球Online」官網搜尋「娘家廚房公益」，就能以300元小額認購花生豬腳、香菇雞湯等年菜，把愛心實際送到需要的人手中。