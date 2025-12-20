中山站傷人事件「女團成員在現場」！還原現場經過嚇傻

記者許逸群／台北報導

金曲製作人阿沁今（20日）發起「記得愛聖誕公益活動」，宣布將集結30組藝人，並邀請到首次台來演出的韓國傳奇男團Click-B主唱金泰亨。提到台北捷運隨機攻擊事件，阿沁痛心表示這件憾事，讓他深覺「要記得愛」，女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷則透露，事件發生時她正在中山站過馬路，看到現場凌亂的畫面至今仍讓她餘悸猶存。

▲▼阿沁、金泰亨、金泰汎等人出席「記得愛聖誕公益演唱會」發佈記者會。（圖／記者林敬旻攝）

談及台北捷運發生嚴重隨機攻擊事件時，阿沁提到，昨晚用餐時聽到消息，當下嚇了一跳。他難過地說，得知有人受傷、甚至失去寶貴生命，讓他感覺心痛，希望能給予受害者家屬安慰，並祝願受到傷害的朋友可以早日康復。

▲韓國傳奇男團Click-B主唱金泰亨。（圖／記者林敬旻攝）

女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷透露，看到新聞時得知事發在台北車站，沒想到正在捷運中山站的她更是事件的嚇人的地方。她說道：「正在中山站要過馬路 ，聽到很多尖叫聲，嚇一跳，『怎麼這麼多血』、『這麼多救護車』，很可怕的畫面。」她坦言心中留下創傷，期許社群能有更多的愛。





▲女團L.C.G.勵齊女孩。（圖／記者林敬旻攝）

阿沁表示，「記得愛」公益計畫由火焰創造教育集團、GiftBack、紅心字會共同主辦，除了集結30位藝人錄製公益主題曲「城市聖誕星」，並將舉辦「記得愛聖誕公益演唱會」之外，未來也將持續擴大公益行動的觸及範圍，為社會創造更多正能量，圈內好友如楊婷婭、金志遙等都已主動表態參與。

▲女團L.C.G.勵齊女孩成員惟婷（中）。（圖／記者許逸群攝）

而針對日前他曾宣告「退休」的議題，阿沁笑著強調，為了公益、為了教育，他當然會繼續唱歌。他表示，雖然未來將淡出第一線的演藝與商業製作工作，但會將全心投入於「小未來音樂人」計畫，目前已砸近千萬的設備，希望能好好培育下一代音樂人才。