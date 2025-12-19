金鋼狼、X教授合體！休傑克曼《綿羊偵探團》慘死牧場　兇手竟要靠一群羊來抓

記者蕭采薇／台北報導

史上最令人發「毛」的謀殺案來了！電影《綿羊偵探團》17日釋出最新預告，卡司陣容堪稱「神仙打架」，休傑克曼這次不亮爪子，而是飾演慘遭殺害的牧羊人，破案重任竟落在他的「綿羊」身上！

▲《綿羊偵探團》休傑克曼身陷令人發「毛」謀殺案。（圖／索尼提供）



《綿羊偵探團》集結「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）、「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）、奧斯卡影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）以及《絕命毒師》布萊恩克萊斯頓（Bryan Cranston）。

《綿羊偵探團》故事敘述牧羊人喬治（休傑克曼 飾）因不明原因死去，為了替心愛的主人伸張正義，牧場裡的綿羊們決定「毛」起來當偵探。這群看似無害、實則機智的綿羊，將透過獨特的「羊式邏輯」，在峰迴路轉的劇情中挖掘線索，揪出藏在牧場裡的真兇。

本片改編自德國作家萊奧妮史汪的同名暢銷懸疑小說，該書當年出版後轟動文壇，以幽默又刺激的獨特視角，一舉打敗《哈利波特》與《達文西密碼》，霸榜德國暢銷排行榜超過100週，狂銷突破150萬本。如今這部結合萌寵與懸疑的經典之作躍上大銀幕，預定於2026年5月8日母親節檔期上映，帶領觀眾展開一場「狼走了，羊來了」的歡樂大冒險。