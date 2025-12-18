愛雅懷孕「體重增加快10kg」　謝尪三餐照顧到位：繼續胖寶不胖母

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年嫁給圈外15年好友，去年年底舉辦婚禮，並於今年8月公開懷孕喜訊，透露腹中的寶寶是兒子。平時會透過社群記錄生活的她，今（18）日也發文分享懷孕後的身體變化。

▲愛雅孕期增加快10公斤。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅透露，自己在懷孕前是個對甜點興致缺缺的人，沒想到如今在懷孕之後卻徹底淪陷。她笑稱自己現在「每天都想來兩球gelato」，尤其是開心果加上巧克力的組合，更被她形容為靈魂搭配，完全無法抗拒。愛雅坦言，原本還自信地認為自己定力足夠，殊不知最後還是為冰淇淋淪陷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲愛雅分享懷孕日常。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

除了分享口味的變化，愛雅也大方公開最新的產檢結果，並開心地透露，自己沒有變重，但兒子卻大躍進。回顧整個孕期，體重大約是增加快10公斤，愛雅特別歸功於老公的悉心照料，大讚對方三餐照顧到位，讓她不算太失控。最後，她也自我期許，在卸貨倒數的日子裡，能保持這種狀態，「繼續走在吃得開心、斤斤計較、胖寶不胖母的道路上。」