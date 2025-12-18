偶像就在眼前！ATEEZ「VR演唱會」震撼登台　限時27天上映

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團ATEEZ以炫目的舞台表演和爆發力十足的能量征服全球粉絲，首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》不僅是ATEEZ的科技突破，更要邀請全球粉絲「ATINY」一同踏上前所未有的感官旅程。

▲ATEEZ首場VR演唱會震撼登台。（圖／威秀提供）



《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》打破以往VR演唱會框架，以電影敘事手法拉開序幕：ATEEZ 成員在隱匿基地收到神祕訊息，為了尋找失蹤的 ATINY，8位成員隨即展開一場穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程。途中還遭遇神秘力量的追捕，在這個現實與幻想交織的世界裡，觀眾將不再只是旁觀者，而是跟著成員們共同經歷一場現實與幻想交織的沉浸式旅程。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》運用了AMAZE的超高解析度12K實景拍攝、人工智慧影像處理以及虛幻引擎驅動的視覺特效。精準的空間運鏡與歌曲情緒完美契合，從《INCEPTION》的沉浸感、《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》的爆發力，到《Ice On My Teeth》的內斂魅力，每一幕都讓ATEEZ在眼前演出，將舞台與故事融為一體，帶來超越現實界線的生動震撼。

在官方釋出的主海報中，8位成員各自散發著獨特的黑色魅力，置身於紅色霓虹燈環繞的空間中。 「LIGHT THE WAY」的標語象徵著混沌世界中的希望光芒，與酷炫而充滿活力的氛圍形成鮮明對比，營造出媲美賽博龐克電影的視覺張力與藝術美學。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》將於12月18日上午11點開放威秀影城會員搶先預購，並自2026年1月9日起於台北京站威秀影城展開17天的演出，隨後轉戰高雄大遠百威秀影城巡演10天，總計27天的密集場次，不僅讓ATINY在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前一起暖身，更安排了充足場次讓ATINY以超近距離感受（重溫）ATEEZ的魅力。