蔡英文包場！《大濛》逆勢賣破5千萬
營養師警告「8習慣」正在掏空身體
徐佳瑩難得PO女兒照！穿超萌母女裝
偶像就在眼前！ATEEZ「VR演唱會」震撼登台　限時27天上映

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團ATEEZ以炫目的舞台表演和爆發力十足的能量征服全球粉絲，首場VR演唱會《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》不僅是ATEEZ的科技突破，更要邀請全球粉絲「ATINY」一同踏上前所未有的感官旅程。

▲▼ ATEEZ 首場 VR 演唱會震撼登台  跨越次元近在咫尺。（圖／威秀提供）

▲ATEEZ首場VR演唱會震撼登台。（圖／威秀提供）

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》打破以往VR演唱會框架，以電影敘事手法拉開序幕：ATEEZ 成員在隱匿基地收到神祕訊息，為了尋找失蹤的 ATINY，8位成員隨即展開一場穿越烈焰廢墟、崩塌城市與黑暗之城的冒險旅程。途中還遭遇神秘力量的追捕，在這個現實與幻想交織的世界裡，觀眾將不再只是旁觀者，而是跟著成員們共同經歷一場現實與幻想交織的沉浸式旅程。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》運用了AMAZE的超高解析度12K實景拍攝、人工智慧影像處理以及虛幻引擎驅動的視覺特效。精準的空間運鏡與歌曲情緒完美契合，從《INCEPTION》的沉浸感、《BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)》的爆發力，到《Ice On My Teeth》的內斂魅力，每一幕都讓ATEEZ在眼前演出，將舞台與故事融為一體，帶來超越現實界線的生動震撼。

在官方釋出的主海報中，8位成員各自散發著獨特的黑色魅力，置身於紅色霓虹燈環繞的空間中。 「LIGHT THE WAY」的標語象徵著混沌世界中的希望光芒，與酷炫而充滿活力的氛圍形成鮮明對比，營造出媲美賽博龐克電影的視覺張力與藝術美學。

《ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY》將於12月18日上午11點開放威秀影城會員搶先預購，並自2026年1月9日起於台北京站威秀影城展開17天的演出，隨後轉戰高雄大遠百威秀影城巡演10天，總計27天的密集場次，不僅讓ATINY在ATEEZ亞洲巡迴演唱會前一起暖身，更安排了充足場次讓ATINY以超近距離感受（重溫）ATEEZ的魅力。

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！「一次多2個新成員」 驚喜曬超音波照

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」10年御用造型師離職…網崩潰

他30年前慧眼挖掘大學生出道　不走偶像路線「最後成大咖天王」

涼糕哥遭民眾爆料切糕未戴口罩、口水猛噴！　無照擺攤月收40萬

邊荷律「對韓國粉絲脫口而出中文」　下秒自打嘴巴全場笑翻

四千年美女慘了！鞠婧禕遭控「嚴重經濟犯罪」前東家：向國家舉報

F4變F3？柴智屏怒轟荒謬「不尊重原著」　嘆朱孝天：20年個性沒變

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

大逆轉！黃明志遭控吸4種毒「尿檢是陰性」　律師：檢方恐撤回起訴

73歲李亞萍驚爆罹患失智症！遺忘家人過世「半夜突痛哭」　露面揭最新病況

快訊／Apink普美結婚了！長跑8年嫁大9歲王牌音樂人　「婚禮時間曝光」

謝京穎懷雙胞胎！經紀公司證實「雙倍驚喜」　爆停工回應：以健康優先

【幫女友討債】王大陸「買個資」被起訴 3度開庭！2人差3分鐘現身

