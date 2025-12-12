28歲鮮肉太帥！診所拍戲「迷暈護士」　陳怡蓉警告女兒：談戀愛眼睛要睜大

記者蕭采薇／台北報導

台灣醫美產業首度推出竪屏短劇《記憶中的微笑》，由集團董娘陳怡蓉擔任出品人。帥哥新秀鎮萬鈞擔綱男主角，28歲的他平常會跳繩及訓練腹肌。陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」

▲竪屏短劇《記憶中的微笑》由鎮萬鈞擔任主角。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

竪屏短劇《記憶中的微笑》由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，鎮萬鈞居然被誤以為是鮮肉學生，遠遠被品頭論足稱讚真帥。在診所內取景時，還迷倒護士，工作人員替他接收不少誇讚。

劇中未直接談論醫美，而以懷舊產物：無名小站、MP3、傻瓜復古相機，帶觀眾逆時回到來不及完成的青春。男、女主角的名字取用陳怡蓉和薛博仁兩人的諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大！」

▲鎮萬鈞在診所取景時還迷倒護士們。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

鎮萬鈞是備受期待的潛力新秀，今年曾以《我的初戀是頭鹿》入圍第一屆台北戲劇獎最佳音樂劇類演員獎，主演短片《一個適合看海的日子》去年入圍金穗獎。目前正投入多部音樂劇《快弟的三個包裹》、《生命中最美好的5分鐘》、《投胎新手求生指南》。女主角吳思竺演出的短片《我們沒有問題》，2023年曾提名亞洲日舞影展短片競賽，她個人因而入圍金片子大賽最佳女主角。

▲竪屏短劇《記憶中的微笑》女主角吳思竺。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住，「空檔時站在護欄邊，看到遠處上空灰濛濛一片，想必正颳風下雨吧。而我們這裡卻是藍天白雲。覺得和劇情很像，這裡是風光明媚的青春，那裡是風雨飄搖的大人世界。」

短短4集，每集1分鐘左右，《記憶中的微笑》不是關於「變漂亮」的故事，而是無論身處哪個時期，都得選擇成為喜歡的自己，以純愛包裝，讓主角逆時重回青春，就像許多人長大以後，偶爾仍會回望青春的自己。

▲《記憶中的微笑》以純愛包裝，讓主角逆時重回青春。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

鎮萬鈞仍在青春28歲，談及保養，睡前會塗保濕，有上妝工作的前一晚會敷面膜，他的訣竅是：「心情要好，心情好了就會正常作息、多喝水，再搭配自己喜歡的味道及樣式的保養品。」

▲《記憶中的微笑》以懷舊產物和場景，帶觀眾逆時回到來不及完成的青春。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

先前大多投入於劇場表演，但期望能登上大銀幕，「我很喜歡公路電影的角色與觀眾一同成長冒險的故事，我也很期待演聰明的天才，或帥氣可靠的好夥伴。期待說好聽的故事、創造帥氣有趣的角色給觀眾們！」竪屏短劇《記憶中的微笑》已於聖緹雅IG上線。