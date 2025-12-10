五熊「媽媽要被榨乾了」 產後2個月吐想哭心聲：我到底經歷了什麼

記者潘慧中／綜合報導

五熊（蔡頤榛）2005年因演出《終極》系列打開知名度，2020年結婚，5年後成為新手媽媽。隨著小寶貝一天天長大，她10日早上在社群網站有感而發地說：「媽媽要被榨乾了～。」

▲五熊產後兩個月吐心聲。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



五熊在Instagram限時動態透露，在兒子滿兩個月的這一天，她度過了一個難以忘記的深夜，「剛剛12點到現在…我到底經歷了什麼～可以榮登目前半夜以來他最哭哭鬧鬧的幾個小時～媽媽要被榨乾了～。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲五熊直呼要被小孩「榨乾了」。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



好不容易哄到孩子入睡，但五熊想到兒子「3小時後又要起來喝奶了」，讓她忍不住以暈眩符號形容心情。但在這樣疲憊的時刻，一看到小孩的照片讓她忍不住百感交集，「覺得可愛又想哭。」

▲▼五熊親自照顧幼兒。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）



照片中，可以看到兒子的表情像是在對五熊撒嬌，「彷彿他在說～ㄌㄩㄝ～～媽媽～ㄌㄩㄝ～」，既調皮又讓人融化，「我被這小子吃定了！！」