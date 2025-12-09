河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

記者蔡琛儀／台北報導

日本AV女神河北彩伽，日前為《JKF》雜誌拍攝第100期「Merry Kissmas」耶誕封面，喜歡耶誕氛圍的她，每到年末總會擠出時間前往東京迪士尼，感受節慶燈光與音樂帶來的幸福感，未來希望能和家人一起安排國外旅行。她更驚喜宣布，未來將以「萌名」這個新身份進軍歌唱和時尚圈，還預告自己明年會推出第二首單曲的好消息。

▲河北彩伽變身火辣耶誕女郎。（圖／JKF提供）

河北彩伽自2021年夏天回歸業界後，人氣持續攀升，原本她只是希望能在台灣拓展人氣，沒想到隨著工作往返的機會增加，這塊土地卻慢慢成為她心中真正感到「安心」的地方，她和社長討論後，決定製作「旅遊手帳」，記錄她在台灣各地的旅程與美食足跡。

河北彩伽大方告白：「台灣真的像我的第二個家。」不只跑台北、台中、台南拍攝和吃美食，還笑說地瓜球哪裡都好吃，臭豆腐則是「到哪都一樣臭」。河北彩伽也表示如果哪天在台灣街頭遇見她，歡迎主動跟她打招呼，有機會的話，她很想親自握手跟大家說：「謝謝你們。」她回想 TRE 台北國際成人展，曾因壓力大在台上落淚，但也因為粉絲的支持，才一步步變得更有自信。

▲▼河北彩伽喜歡過耶誕節。（圖／JKF提供）

她也發現，因為旅遊手帳與社群分享，越來越多台灣女生開始關注她，留言詢問她的穿搭單品、配件品牌與保養習慣，這讓她感到非常開心，笑說自己私下也是一個「會瘋狂研究穿搭細節的人」，如果能用「萌名」身分，陪伴女生一起變美、一起去旅行，那會是另一種很幸福的成就感。