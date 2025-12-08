金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

記者許逸群／台北報導

香港導演李駿碩以低成本獨立製作《眾生相》勇奪第62屆金馬獎最佳導演，該片因極為私密的題材與大膽的寫實尺度，受到影壇高度關注。李駿碩將於下週攜手入圍金馬最佳新演員的男主角張迪文來台會見影迷。

▲電影《眾生相》劇照。（圖／佳映娛樂提供）

對於片中同志性愛的寫實程度，李駿碩認為，呈現這些具體細節是反映真實人生中極為重要的一環。相較於多數同志電影對性愛畫面點到為止，《眾生相》則鉅細靡遺地捕捉，從赴約前的清洗、剃毛等事前準備，到見面後的成功與失敗經歷，都堅持要完整呈現。他直言：「因為這是很重要的一部分，就是你有一個投資、一個期待，然後有時候當然也會有失望。」

▲導演李駿碩相當講究劇中的任何細節。（圖／佳映娛樂提供）

李駿碩透露，約砲的過程就像一場情感投資，人們永遠無法得知對象是否值得，過程充滿了期待與潛在的失望。他分享自己在英國讀書時，曾遇到對象來到他房間喝茶後，藉口回車上拿手機便一去不回的經驗。導演認為，這種萬事俱備卻終究白忙一場的經歷，雖然曾讓他感到傷心和自尊心受挫，但如今心理已較平衡，不會再覺得都是自己的問題。

更令人驚訝的是，《眾生相》中的約砲故事都取材自李駿碩的個人真實經歷，其中近半數的角色都由他真實生活中曾經約過的砲友本人登場演出。導演不僅直接使用對方的家作為拍攝場景，重現當時現場與對白互動，創造出格外自然放鬆的演出效果。李駿碩表示，這得益於他畢業於香港中文大學新聞系的專業背景，讓他習慣於對陌生人進行田野調查與互動。

這種以誠相待的廣結善緣，意外為李駿碩帶來豐沛的人力資源。許多砲友後來保持聯絡成為朋友，甚至在他擔任導演後，有人因在時尚界工作而贊助服裝造型，或協助取得重要場景資源。他笑稱，陌生人之間的性愛互動雖然可能因期待而帶來失望，卻也可能帶來難以預期的驚喜，例如將這些故事拍成電影《眾生相》，最終便獲得一座金馬獎最佳導演的肯定。