韓援三本柱確定只剩她！廉世彬陷「性騷風波」仍續留樂天女孩

▲樂天女孩「韓援三本柱」廉世彬、河智媛、禹洙漢，據傳明年將只剩下廉世彬。（圖／翻攝自廉世彬IG）

中華職棒聯盟日前公布2026年球季開幕戰行程，明年3月28日將由中信兄弟對戰樂天桃猿，地點仍待確認；隔天起三地開打，樂天桃猿也將於主場迎戰味全龍，屆時身為球場最亮眼風景線的樂天女孩也會到場應援。不過，時報周刊CTWANT掌握獨家消息，今年3月才風光加入的韓籍外援廉世彬、禹洙漢與河智媛，因球團內部考量「開源節流」，最終僅廉世彬獲續留，「韓援三本柱」將只剩下一人。

▲廉世彬（左起)、禹洙漢和河智媛於今年3月加入樂天女孩，被稱為「韓援三本柱」。（圖／CTWANT提供）

曾被視為職棒啦啦隊天花板的樂天女孩，自前年林襄、李多慧相繼離隊後，球團又接連爆出欠薪、消極經營等爭議，人氣與形象大受衝擊。今年也有阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲、十元等多位人氣成員陸續離開，掀起樂天「逃」猿新一波出走潮，團隊陣容面臨大幅更動。

▲樂天啦啦隊多次爆出欠薪、全猿逃走等事件，風波不斷。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

此外，廉世彬上月被爆遭黃姓韓籍經紀人長期性騷擾，引發她恐慌症復發並求助身心科。對此，黃姓經紀人強烈反擊，痛批相關指控「荒唐又離譜」，更表示「一句話就能毀掉一個人」。而本月5日廉世彬與韓國IDEA-H公司宣布雙方結束合作關係，但她和台灣的「協奏曲文創」仍合作愉快，先前廉世彬才成為台中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」成員，和與高佳彬、金吉娜再組排球韓援三本柱。因此無論風波如何，廉世彬明年仍會留在樂天女孩。

被球迷視為樂天啦啦隊新亮點的「韓援三本柱」，三人於11月擔任一日店長時，被問到明年是否續留台灣，當時問題尚未翻譯成韓文，活動主持人便急忙搶答「之後會再公告」，外界早已嗅出端倪。事實上，河智媛與禹洙漢今年8月因所屬台灣「無限夢想」公司負責人遭刺殺身亡，兩人在台發展本就充滿變數。如今塵埃落定，最終僅廉世彬一人確認續留。

對於「韓籍三本柱」僅有廉世彬續留在樂天女孩，該球團回應本刊表示：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布，謝謝關心。」

▲韓援三本柱最終僅廉世彬獲續留，據傳是因為球團內部考量「開源節流」。（圖／CTWANT提供）

